Escuelas porteñas: el 20% tienen problemas edilicios y el 10% no tienen calefacción

🗣️ "Pese a los intentos del gobierno de doblegarnos estamos de pie, y cuando Larreta sea un recuerdo, las escuelas van a seguir educando, resistiendo y soñando", @eduardolopezute pic.twitter.com/MphSBgmPTc — UTE (@utectera) June 27, 2022

El 20 por ciento de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires tiene problemas edilicios y el 10 por ciento no tiene calefacción, denunciaron este lunes docentes, estudiantes, miembros de cooperadoras y sindicalistas que conforman la Multisectorial por la Escuela Pública.Según un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura,“lo que afecta el normal desarrollo de la actividad escolar y pone en riesgo a integrantes de las comunidades educativas”.Además, ya sea por falta del suministro de gas o porque no funcionan los artefactos, lo que perjudica a más de 100.000 alumnos y alumnas durante los meses de invierno con bajas temperaturas, según advirtió el informe de la Multisectorial por la Escuela Pública.En la presentación del mapeo, realizado en las puertas de la Escuela Normal Superior Número 4 del barrio de Caballito,“La derecha odia que en la escuela pública el conocimiento no sea una mercancía. Nos atacan porque nosotros educamos e incluimos. Durante estos 15 años de gestión no nos pudieron doblegar”, sentenció el dirigente gremial, que ratificó la realización de la marcha que se realizará el miércoles hacia la Legislatura porteña “en defensa de la educación pública”.Por su parte,y que, mientras que Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de UTE, pidió al gobierno de Rodríguez Larreta “menos marketing y más soluciones concretas” para las escuelas.En tanto,y advirtió que “así no se puede estudiar”.