Para Dora Barrancos, "es un día crepuscular para la humanidad"

La socióloga feministaaseguró quequeeste viernes, que era legal en el país desde 1973, "es un acontecimiento lamentable que" y calificó esa jornada como "un día absolutamente crepuscular para la humanidad"."Hoy se asiste a, del derecho de decidir sobre el propio cuerpo es un día absolutamente crepuscular para la historia de la humanidad que retrasa la historia en décadas", dijo Barrancos en declaraciones a Télam.La asesora presidencial sostuvo que"es un acontecimiento lamentable, deplorable que va en el contrasentido de la historia del feminismo de los Estados Unidos", donde "a menudo se dice que se estableció la cuna del primer feminismo en 1848 con aquella extraordinaria declaración de sensibilidad de Seneca Falls".La Convención de Seneca Falls, la primera sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, se realizó en julio de 1848 y su resultado fue la publicación de la "Declaración de Sentimientos", un documento basado en la Declaración de Independencia de Estados Unidos en el que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres.Sin embargo, Barrancos estimó que el fallo "era absolutamente esperable dada la composición de lade figuras completamente reaccionarias en la recomposición que se debe a (el expresidente Donald) Trump".El juez Samuel Alito, aseguró en la sentencia de la Corte en nombre de la mayoría que "la Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho", y agregó que el histórico fallo Roe v. Wade "debe ser anulado".Se trata delantes de la viabilidad fetal que, según la mayoría de los expertos, ocurre alrededor de las 23-24 semanas de embarazo. Esa decisión fue reafirmada en otra sentencia en 1992 (Planned Parenthood v. Casey).En su argumentación, Alito consideró además que "es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo" para las legislaturas locales, un concepto muy parecido al que se filtró en mayo pasado en los medios y que provocó importantes manifestaciones en todo el país.Cinco de los seis jueces conservadores del tribunal, de nueve miembros, firmaron la opinión de la mayoría: Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barret, y tres disintieron: Esteban Breyer, Sonia Sotomayor, y Elena Kagan."Estábamos convencidas de que íbamos en progresos relativamente cuánticos en materia de aborto y un tribunal superior estadounidense tomó esta decisión que coloca en la verdadera circunstancia en que se encuentra el paradigma político norteamericano regresivo donde los republicanos representa peligrosamente retrocesos cada vez mas audaces y no sólo en relación a los derechos de las mujeres", lamentó Barrancos.Además, se refirió a los estados de Estados Unidos que ya anunciaron que no permitirán el aborto, para los cuales "la resolución de la Corte Suprema les dio una vía expedita"."Es un día doloroso, crepuscular para las mujeres y las personas gestantes", concluyó.