La primera biblioteca LGBTIQ+ de Nueva York lleva el nombre de la argentina Belén Correa

Desde Nueva York resaltan que la comunidad LGBTIQ+ argentina "ha sido un referente" en conquistas La directora ejecutiva del Colectivo Intercultural Transgrediendo de Nueva York, Liaam Winslet, resaltó que la población LGBTIQ+ argentina "ha sido no solo una referente, sino también ha permitido impulsar ciertas cosas de acuerdo a las realidades de nuestros países".



En diálogo con Télam, la activista dijo que el activismo argentino "nos permite tener una visión más amplia sobre las luchas y conquistas de los derechos para nuestras comunidades y, en base a eso, también hemos podido replicar muchos de esos logros en nuestros lugares, nuestras trincheras, en base a nuestras realidades".



Porque -dijo- buscan "cambiar estas políticas públicas y leyes que nos siguen criminalizando y estigmatizando", ya que "en Nueva York los y las trabajadoras sexuales, el colectivo y otras organizaciones, impulsamos una campaña en la asamblea del Estado, para poder exigir que se descriminalice el trabajo sexual, porque aun vivimos esta persecución por parte del sistema y de la policía".



"Queremos que el Estado cambie eso, porque nos siguen criminalizando, seguimos siendo encarceladas, perseguidas, humilladas y asesinadas", enfatizó. Y agregó: "Cuando llegamos acá nos dimos cuenta de que no era nada fácil, pero tampoco imposible y hemos avanzado y conquistado algunas cosas, pero queremos mucho más".



"Cada día el sistema cambia, los gobiernos cambian, los representantes políticos cambian, muchas veces se les olvida si no les recordamos o estamos ahí constantes y sonantes para decirles que nuestros derechos no son negociables y que nuestras vidas importan", sostuvo.



"La comunidad trans latinex (neologismo inglés para incluir a las diversidades culturales y de género), negras, indígenas, migrantes, personas privadas de su libertad, los y las trabajadores sexuales seguimos exigiendo justicia, exigiendo nuestros derechos, que se visibilice nuestra existencia", enfatizó, y consideró que "estamos en un momento épico e histórico y la biblioteca también ha sido parte de esto".



Se refiere a la primera biblioteca LGBTIQ+ que se inauguró en la organización y que lleva el nombre de la activista argentina Belén Correa.



Winslet explicó que el Colectivo Intercultural Transgrediendo es una organización de base comunitaria que se fundó en 2015, y surgió de una idea de dos mujeres trans latinas, una de ellas, Lorena Borgas.



La activista "luchó y vivió en los '80 y '90, un tiempo en donde la comunidad trans seguía siendo sometida, olvidada, encarcelada, y yo como una mujer migrante que también me vi obligada a desplazarme de mi país de origen".



Ellas querían un "espacio liderado por nosotras y para nosotras", por lo que todo se inició como "un espacio muy pequeño y ahora se convirtió en un espacio comunitario grande, seguro para nuestra comunidad, donde proveemos de diferentes servicios, legales, de apoyo, contención, conexiones a salud, y también de ropa, alimentos listos para comer, verduras y vegetales, gracias a la colaboración de otras organizaciones con la que trabajamos", explicó.



"Con la pandemia fue algo muy fuerte, nos impactó a todas y nos sigue impactando. Ahora Estados Unidos está en una situación muy difícil económicamente a raíz de la guerra y otras situaciones que dilatan más la situación de pobreza, de desigualdad y de olvido de nuestra comunidad, sobre todo la comunidad trans latinex indocumentada, trabajadoras sexuales", reflexionó.



A lo que agregó: "Muchas no accedemos al servicio de salud, algo primordial y otras cosas básicas como la vivienda, ya que muchas vivimos en hacinamiento, otras viven en albergues que están mezclados con personas que no cambiaron esa mentalidad transfóbica hacia la comunidad trans".



Tal es así, comentó, que "hemos tenido situaciones en la cual tuvimos que albergar a nuestras hermanas en nuestras casas, hasta conseguir un espacio seguro para ellos, ellas y elles y así seguimos luchando".



En julio del año pasado, el Colectivo Intercultural Transgrediendo, el cual milita en favor de los derechos de la comunidad transgénero desde Queens, Nueva York, lanzó el podcast Revuelta Trans, que está disponible en Spotify.



"Ahora estamos en el siglo XXI, en el (año) 2021, las cosas han cambiado. La lucha que llevaron muchas personas trans de la comunidad antes que yo, durante y después, cuando quede el legado, son las que han ayudado a que tengamos una mejor vida durante el futuro", reflexionó por entonces Jennifer Orellana, activista trans de Puerto Ricouna y una de las voces invitadas al podcast.

Reunión en el Consulado de Nueva York para mayor inclusión de la población trans La fundadora del Archivo de la Memoria Trans, Belén Correa, y Luisa Lucía Paz, delegada del INADI de Santiago del Estero, fueron recibidas en New York por el cónsul general Santiago Villalba y la vice cónsul Estefanía Donna, con quienes avanzaron en diferentes temas hacia el logro de mayores derechos para la población LGBTIQ+ argentina.



"Hablamos con el cónsul y ellos están trabajando para visibilizar todos los avances que hemos logrado con respecto al movimiento LGBTIQ+", indicó a Télam Paz, y destacó que dialogaron sobre "la idea de poder implementar la ley del cupo laboral trans en todo el territorio argentino, especialmente en los consulados y embajadas".



"Hemos podido tener una conversación muy clara sobre que puede hacer la embajada o el consulado de Nueva York o las misiones de Naciones Unidas pioneros en contratar una persona trans, respetando la ley de cupo laboral trans", detalló.



También indicó que se habló sobre la posibilidad de llevar el Archivo de la Memoria Trans a la embajada, por lo tanto "vamos muy conformes".



A la vez, comentó que "estuvimos haciendo la promoción de Santiago del Estero, le llevé el video de la apertura de Turismo LGBTIQ+ en Santiago del Estero, y el cónsul dijo que lo iba a transmitir".



"Le gustó mucho este trabajo que estamos haciendo en este sentido en la provincia", añadió.



Días pasados, en la provincia se realizó el Conversatorio de Turismo LGBTIQ+.

La primera biblioteca LGBTIQ+ de Nueva York, ubicada en el barrio Jackson Heights, lleva el nombre de Belén Correa, la histórica activista y fundadora del Archivo de Memoria Trans de Argentina.La santiagueña Luisa Paz y la bonaerense Belén Correa, que militan y trabajan en Nueva York por más y mejores derechos y conquistas para personas de las diversidades y disidencias de género, participaron de la inauguración de ese espacio, recalcaron la importancia de su fundación y reseñaron los problemas y desafíos de esa comunidad en la Gran Manzana."Es un orgullo muy grande que la comunidad latina que vive en Nueva York, sobre todo las compañeras trans, vean a la Argentina como un faro en cuanto a materia de derechos y conquistas", dijo Paz a Télam.Y destacó que "las compañeras tienen muy en cuenta la militancia y las trayectorias de compañeras de la comunidad trans de nuestro país, al colocar el nombre de Belén Correa a su biblioteca"."Estos símbolos significativos que se van conquistando creemos que muchas veces son inalcanzables, como el hecho de poder recibir un reconocimiento en vida", agregó.Por lo tanto, calificó como "importante pensar en esas trayectorias" y "no esperar que una compañera deje este plano para recién reconocerle su trayectoria, militancia y lucha"."Belén es una militante histórica, con la que venimos articulando desde el 2000 el trabajo y la lucha, por lo que para mí es un orgullo", resaltó.Desde Nueva York, Paz comentó que las comunidades LGBTIQ+ "han conseguido muchas cosas" y sin lugar a dudas "eso también nos sirve a nosotras para llevar a nuestras comunidades, trasladar todos esos logros que tienen aquí las chicas en sus avances".Por su lado, Correa analizó en diálogo con Télam que "lo importante es que aquí, en Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva York, no hay una biblioteca latina, no hay una biblioteca con libros en español y mucho menos con temática LGBTIQ+, y por eso es importante".La bilioteca está ubicada en donde se encuentra toda la comunidad latina, que es donde también la comunidad trans hace su trabajo y tienen su organización, que se llama Intercultural Transgrediendo."Estamos contentas porque hemos traído muchos libros para donar", contó Paz.Correa resaltó que "en la comunidad trans estamos acostumbradas a perder y a que nos quiten cosas, el fomentar la biblioteca y la lectura es para que las compañeras puedan tener una visión y puedan tener un tesoro que no le van a poder quitar nunca: el conocimiento"."Y es lo que estamos fomentando, los libros escritos por activistas, también hemos traído los libros de Camila Sosa Villada -escritora trans argentina, ganadora del premio literario Sor Juana Inés de la Cruz- para poder incentivar que empiecen a hacer los talleres de escrituras para poder fomentar la escritura de las personas trans", sostuvo.A su vez, Liaam Winslet, directora ejecutiva del Colectivo Intercultural Transgrediendo, de Nueva York, dijo a Télam que "nombramos una biblioteca con una visión muy inclusiva, con una visión hacia la literatura, de historia y lucha, desde un espacio diverso como este, porque pensamos que era justo y necesario"."Vivir en un país donde no se habla español siempre es una limitación para nuestra comunidad trans latinex, ya que muchas no hablamos inglés, por lo cual algunas tenemos barreras idiomáticas", explicó.La directiva utiliza el término 'latinex', un neologismo inglés que se usa en Estados Unidos para incluir todas la identidades culturales latinoamericanas y de género.Conseguir textos o libros que hablen sobre la narrativa trans queer y otras narrativas que también involucran a la lucha trans y feminista es parte del trabajo para mantener esa conexión.Para ella, "en el tiempo que estamos, espacios como estos permiten empoderarnos, construir ideas, un trabajo para nuestra comunidad, para nuestros hermanes, migrantres, por eso, en este tiempo, la biblioteca significa mucho para todos y todes".Compartió que "toda la comunidad lo ha recibido muy bien, es un espacio liderado, por primera vez, por personas trans latinas, fundado por una mujer trans latinex migrante, quien falleció en 2020 a raíz del Covid y quien fundó nuestra organización, que es Lorena Borjas".Explicó que "la idea primordial" de poner el nombre de Belén Correa a la biblioteca "es reconocer la lucha de nuestras hermanas; ella es parte de la comunidad y ha hecho muchas cosas por nuestra comunidad".La idea es que Belén, como una mujer migrante, enfrentó situaciones parecidas a las que viven las migrantes hoy."Poner el nombre de una mujer latina como Belén también permite que otras compañeras se inspiren, que vean también que nosotras nos podemos auto reconocer, valorar y entender que los espacios construidos de manera colectiva también merecen tener nuestros nombres", puntualizó Winslet, quien valoró que "muchas compañeras y compañeres de todas partes están enviando libros".