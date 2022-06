Un estudio alerta sobre el impacto en la salud de las reinfecciones de Covid-19

Foto: Archivo

Foto: Archivo

Las nuevas olas de contagios de coronavirus generan en todo el mundo reinfecciones en las que personas que tuvieron Covid vuelven a tenerlo con el mismo o mayor nivel de gravedad que la primera vez, según un reciente estudio que para los especialistas es "una alerta sobre la necesidad de sostener los cuidados más allá de las vacunas".Durante la semana un estudio de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, que todavía es revisada por pares para su publicación en la revista científica Nature, generó muchas repercusiones entre científicos, científicas y profesionales de salud de todo el mundo."Lo que revela este estudio es que", señaló a Télam la infectóloga Leda Guzzi.Y continuó: "Esto implica que".La especialista sostuvo que "es importante destacar que este estudio se realizó en personas de 60 años o más en los que por edad ya se aumenta la fragilidad y el riesgo de enfermar".Otra conclusión del trabajo es que "el riesgo es mayor para los no vacunados" que para los vacunados."Las reinfecciones de Covid no son benignas: aproximadamente 39 mil personas con reinfecciones frente a unas 5,4 millones de control indican un riesgo extenso y persistente con una 'dosis-respuesta' (más riesgo con reinfecciones repetidas)", publicó por su parte en Twitter el cardiólogo, genetista e investigador estadounidenseEn tanto, el físico estadounidense Yaneer Bar-Yam, especialista en pandemias y creador de Endcoronavirus, también destacó la investigación por las redes y publicó: "Paper extremadamente importante: ​​".Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), investigador del Conicet y quien analiza y estudia desde principio de la pandemia las estadísticas mundiales y las publicaciones científicas, indicó que "tenemos muy poca información sobre las reinfecciones"."Al principio se pensaba que no ocurrían directamente y esto fue relativamente cierto hasta que comenzaron a surgir nuevas variantes cada vez más transmisibles y capaces de evadir al menos parcialmente la respuesta inmune generada por las vacunas y las variantes anteriores", recordó Quiroga.El especialista apuntó que "en este momento, aunque esto es una subestimación porque es están subregistrando los casos y porque además se clasifican como reinfecciones si pasaron los 90 días; entonces ese porcentaje probablemente esté más cerca del 50%".Quiroga también refirió a la investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. "En relación a la gravedad hay poco datos pero hay un pre-print de hace unos días que sugiere que cada reinfección podría ser tan grave o peor que la anterior de hacer enfermedad grave"."Esto puede tener consecuencias para", sostuvo.Y añadió que "de confirmarse esto nos tendría que hacer reflexionar y tomar medidas de prevención para evitar los contagios, al menos en épocas de mayor circulación viral".En este sentido, Guzzi coincidió en que "es importante tener claro que la inmunización natural, gracias a la exposición sostenida y repetida al virus, no está exenta de riesgos"."Por eso seguimos recomendando los cuidados: barbijos en espacios interiores, ventilación cruzada y permanente y, por supuesto, la vacunación", indicó la infectóloga.En Argentina en el último reporte del 19 de junio se reportaron 28.039 casos correspondientes a esa semana, un 23% menos que los 36.835 que se habían notificado la semana anterior (12 de junio).