Abrió la inscripción a los viajes de egresados gratuitos para alumnos bonaerenses

Alumnas y alumnos del último año de colegios secundarios públicos y privados de la provincia de Buenos Aires pueden anotarse desde este viernes en la nueva edición del programa impulsado por el gobierno bonaerense que financia los viajes de egresados.Así lo confirmó en declaraciones a Télam el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, quien afirmó que "gracias a esta política le estamos dando la posibilidad a miles de pibas y pibes, que por cuestiones económicas no lo pueden realizar, de llevar adelante su viajes de fin de curso y en muchas ocasiones de conocer por primera vez distintas localidades de la Provincia"."Es una política redonda: garantiza derechos, genera trabajo e ingresos y permite extender la temporada turística”, reflexionó.Se trata de una política del Gobierno bonaerense destinada no sólo al viaje de los jóvenes sino a promover destinos bonaerenses fuera de la época estival para ayudar al sector turístico.En su primera edición, unos 30.000 alumnos que finalizaron el secundario en 2021 accedieron de forma gratuita a viajes en diversos destinos turísticos bonaerenses y desde el Poder Ejecutivo se indicó que ahora los potenciales beneficiarios son 220.000.Los y las estudiantes que egresen este año podrán anotarse en el sitio web viajefindecurso.gba.gob.ar hasta el 7 de julio para realizar sus viajes al destino que elijan -sierras, lagunas o playas- entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre.Los viajes de fin de curso comprendidos en el programa duran 4 días y 3 noches. Tienen todos los gastos incluidos -traslados, hotelería, dos excursiones diarias y una nocturna, gastronomía y seguros- y viajan a distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, lo que también permite promover actividades culturales y comerciales para el turismo juvenil en distintos municipios de la provincia.Se contempla la bonificación del viaje para un padre o una madre como acompañante cada veinte estudiantes, y la posibilidad de unificar viajes en caso de cursos pequeños.El programa Viajes de Fin de Curso busca favorecer al sector turístico, al incentivar la actividad en distintos municipios de la provincia fuera de temporada y, al mismo tiempo, a contribuir y promover la revinculación social y afectiva de las juventudes en la salida de la pandemia, garantizándoles el derecho a viajar en la provincia de Buenos Aires.Para inscribirse, los mayores deberán validar su identidad mediante DNI y número de trámite; mientras que los menores lo harán con la inscripción de estudiante, la autorización de su madre, padre o tutor con su DNI y número de trámite."Si no cuenta con DNI podrá cargar una imagen de su documento de identidad o pasaporte extranjero para validar su identidad", se aclaró desde el gobierno y se remarcó que "si el sistema no identifica la escuela a la que asiste, podrá cargar una Constancia de Alumno Regular".Se indicó que el alumno "no estará inscripto hasta que se haya verificado la validez de los documentos cargados" y que "debe contar con un correo electrónico para inscribirse, en el cual recibirá las notificaciones relativas al viaje".Se apuntó que "a partir de agosto se asignará un único destino para toda la escuela y una agencia de turismo estudiantil con la que deberán firmar el contrato del viaje, aceptando el destino asignado y como requisito para la tramitación de los seguros".