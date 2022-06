Las vacunas anticovid evitaron casi 20 millones de muertes en 2021

Las vacunas evitaron 19,8 millones de muertes de un total de 31,4 millones que se hubieran registrado de no disponer de ellas (Foto: Carlos Brigo)

El coronavirus ha causado oficialmente la muerte de 6,3 millones de personas en el mundo, según la OMS.

Las vacunas contra el coronavirustras su introducción en diciembre de 2021, según un estudio publicado este viernes.El estudio, publicado en laestá basado en datos procedentes de 185 países y territorios recogidos desde el 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, informó la agencia AFP.El estudio es el primero que intenta evaluar losSegún sus conclusiones, las vacunaslo que suponePara ello, utiliza las cifras oficiales de muertos por la Covid 19, pero también el exceso de mortalidad registrada en cada país o una estimación cuando los datos oficiales no están disponibles.corresponde a, sin importar la causa de la muerte,Estos datos fueron comparados con un escenario hipotético alternativo en el que no se hubiera administrado ninguna vacuna, agregó AFP.las diferencias en laasí como lade ellas.porque, debido a su amplia población y sus estrictas medidas sanitarias, hubiera sesgado los resultados, señalaron sus responsables del estudio.El trabajo publicado en The Lancet señala que(12,2 millones de 19,8 millones), lo quesi se hubiera alcanzado el, añade."Millones de vidas se hubieran probablemente salvado haciendo las vacunas disponibles a la gente de todo el mundo", dijo el líder del estudio, Oliver Watson, del Imperial College de Londres."Podríamos hacer hecho más", añadió, siempre según AFP., según la OMS.Sin embargo,, reconoció el mes pasado la agencia de la ONU.