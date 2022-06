Vecinos se movilizaron contra el plan de Larreta para transformar el Casco Histórico porteño

Vecinos se movilizaron contra el plan oficial para transformar el Casco Histórico porteño VER VIDEO

Vecinas y vecinos derealizaron este jueves una protesta para resistir “la destrucción” delcomo consecuencia de las obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza, en una zona de alto valor patrimonial y señalaron que el proyecto oficial dará lugar a un “polo gastronómico” para turistas que expulsará a residentes y comerciantes.El reclamo vecinal transcurrió en la intersección de, donde se congregaron con la consigna “El Casco Histórico se preserva, no se transforma” para rechazar las tareas que emprendió la gestión local, que incluyen intervenciones urbanas como el reemplazo de calles asfaltadas por un adoquinado y el retiro de los desniveles entre la vereda y la acera.“En el marco de la transformación no para, ahora el Gobierno de la Ciudad avanza sobre el Casco Histórico con el objetivo deo, lo ques y a los pequeños comerciantes”, explicó a Télam María Eva Koutsovitis, ingeniera y referente barrial.En ese sentido, agregó que “no estamos dispuestos a lo que el Gobierno porteño hace con nuestra identidad y por eso nos convocamos para decirle no a la destrucción del Casco Histórico”.“Con las obras, se va avanzar en el espacio público”, precisó la experta en temas urbanos que también integra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el “Movimiento: la Ciudad Somos Quienes la Habitamos”.Por su parte, Mariel Arandia, fundadora de la asociación, indicó que “esta no es la primera vez que el Gobierno porteño nos quieren instalar este tipo de shoppings a cielo abierto, pero esta vez la diferencia es que directamente vinieron y ejecutaron la obra”.“Nos parece que Larreta con la campaña deintenta mostrar al interior del país una gestión fuerte para su proyecto presidencial, pero a la queo”, remarcó.“Estas modificaciones en el espacio público se realizan en clara”, señalaron desde la asociación barrial y afirmaron que existe un “descontrol en el uso del espacio público” que surgió tras la salida del aislamiento de la pandemia del coronavirus, en el que “hay imposibilidad de transitar las veredas y contaminación sonora permanente por las noches y los fines de semana”.“A través de intervenciones urbanísticas, en el espacio público y en el transporte, se está acelerando el proceso de gentrificación (expulsión) de los residentes y de los comercios tradicionales para convertirlo en un gran polo gastronómico y de entretenimiento a cielo abierto destinado principalmente al turismo y no a sus residentes permanentes”, destacaron.Según consigna la web oficial del Gobierno porteño, en el Casco Histórico "se observa mayor nivel de concentración de bienes de valor patrimonial ya sea por sus características arquitectónicas, por valor histórico o costumbrista o paisajístico"."Sus particularidades requieren la determinación de políticas específicas y sostenidas en el tiempo que eviten considerar sus aspectos fundamentales de forma aislada", agrega.