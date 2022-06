Para el jefe de Bomberos "el operativo para controlar el incendio en Recoleta fue exitoso"

El operativo en Recoleta incluyó ocho dotaciones de bomberos y 22 ambulancias del SAME.//Foto Gustavo Amarelle

El jefe de guardia de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, subcomandante Pablo Giardina, dijo que el operativo para extinguir el incendio del departamento de Recoleta "contó con todos los recursos acordes a la demanda de la situación" y fue "exitoso", al dar detalles del procedimiento.



"El operativo fue exitoso porque fue coordinado, con todos los recursos acorde a la demanda de la situación, se pudo acceder, se pudo controlar la gran cantidad de fuego que hubo", dijo Giardina a Télam, y ponderó que lograron que sea bajo el número de víctimas fatales de acuerdo con la cantidad de personas que evacuaron y las características del hecho.



"No se sabe en qué parte del departamento inició el incendio, continúan trabajando los peritos para arribar a una hipótesis sobre cuál podría llegar a ser la causal del incendio", agregó.



El operativo para controlar las llamas y asistir a las víctimas incluyó ocho dotaciones de bomberos y 22 ambulancias del SAME, informó el Gobierno porteño.



"Este incendio llamó mucho la atención por la cantidad de fuego que había, se combinaron una serie de factores, primero la cantidad de materiales que hay dentro del departamento y una correntada de aire, se rompen las ventanas, entra el aire, se generan esas lenguas de fuego que sale por las ventanas, eso hace que el fuego se mantenga activo y no pare de crecer. Si tiene materiales para quemar, y aire, el fuego avanza y no para", explicó Giardina.



La primera dotación en llegar al lugar demoró 4 minutos. El aviso les llegó como "un incendio en edificio de departamentos en planos elevados", lo significa que es "de un tercer piso para arriba con personas atrapadas", explicó Giardina.



A raíz del aviso, la primera dotación en llegar al lugar fue la de la Estación cuarta Recoleta, y a los cinco minutos llegó un grupo de rescate, una unidad con hidroelevador, y otra para transportar agua y otros recursos.



"Cuando llegamos al lugar nos encontramos con una masa de intensidad de fuego importante, gente dentro del incendio, personas en el balcón a un costado del fuego del piso del incendio y, dada la hora, muchas personas que estaban durmiendo en los pisos de arriba", añadió.



"El incendio sucedió en el séptimo piso de un edificio con catorce plantas. Teníamos un par de pisos por encima y dependiendo de la configuración del edificio y la protección contra incendios que tenga, ese gran edificio podría ser una gran chimenea, entonces hay que pensar en todos los departamentos que están por encima del piso del incendio también", consideró el jefe de bomberos.



Giardina describió que al arribo de los bomberos algunos de los vecinos se estaban "autoevacuando, escapando de ese peligro, pero hay otros que hubo que ir a buscarlos". Para rescatar a las personas que estaban dentro del edificio combinaron el uso de escaleras propias del inmueble y del hidroelevador.



El fuego fue controlado luego de una hora y 50 minutos de iniciado, cerca de las 8 de la mañana.



El incendio se registró a las 5.50 en el séptimo piso del edificio de Ecuador 1026, por causas que aún se desconocen, y se extendió rápidamente al piso superior, obligando a la evacuación y rescate de sus habitantes.