El Ejército denunció a los once oficiales desplazados por la muerte del subteniente

La justicia federal aguarda que la provincial se declare incompetente

La justicia federal aguarda para avanzar con la investigación que la justicia correntina se declare incompetente en la causa por la muerte subteniente Matías Ezequiel Chirino, de 22 años, ocurrida tras un rito de "bienvenida" del que participó en una unidad militar de la localidad de Paso de los Libres, ubicada a 370 kilómetros de la capital provincial.



"Estoy esperando, porque el juez me ha delegado la investigación, que en sede provincial se declaren incompetentes para comenzar a realizar medidas que son importantes para mí debido a que tengo que comprobar todos los hechos", aseguró esta mañana el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, en declaraciones que formuló a la señal de noticias C5N.



En este sentido, precisó que tomó conocimiento de la causa a partir de la denuncia de Ezequiel Chirino, padre del joven, "donde le adjudica la responsabilidad al Ejército y a los integrantes de ese agasajo o especie de fiesta de iniciación".



Además, el fiscal federal indicó que también tomó conocimiento "de la denuncia que hace el Ejército, donde se imputa a esas once personas en sede federal" la responsabilidad por lo sucedido en el marco de esa fiesta de bienvenida.



De esta forma, Fabián Martínez hizo referencia a los once oficiales del Ejército que participaron de la recepción que terminó con la muerte de Matías Ezequiel Chirino, quienes, a su vez, por decisión del Ministerio de Defensa, fueron suspendidos por presunta "falta gravísima".



"La responsabilidad penal va por una vía y por otra vía va la responsabilidad castrense. Si algún hecho encuadra en algún ilícito penal, habrá responsabilidad penal, pero no es lo mismo que la castrense", explicó el funcionario judicial.



Con respecto al resultado de la autopsia, Martínez explicó que todavía no la tiene en su poder dado que "las pericias las hizo la justicia provincial" e insistió con que que aguarda que ese fuero se declare "incompetente".



Por último, el fiscal federal correntino confirmó que, por el momento, lo que hay es "la denuncia del padre con las pruebas que aportó y la denuncia del Ejército, más el informe de Gendarmería que intervino como fuerza externa y la autopsia que dice que falleció por una broncoaspiracion".



El hecho tuvo lugar el pasado domingo 19 de junio, en horas de la madrugada, cuando el subteniente Matías Ezequiel Chirino, luego de haber participado de un rito de "bienvenida" en la guarnición militar, sufrió una descompensación, por la cual debió ser trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde posteriormente falleció.



Ezequiel Chirino, padre del joven de 22 años, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, dijo que a su hijo "lo mataron" y que fue un hecho de "abuso de autoridad" de oficiales del Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino, con sede en la ciudad de Paso de los Libres.