Continúa la toma por el reclamo de remoción de un docente y un empleado

Continúa la toma del centro educativo del barrio porteño de Monserrat. Foto Eliana Obregón.

"Lo que pedimos es el desplazamiento de estas dos personas del contacto estudiantil y además pedimos una formación obligatoria a todo el personal docente" Victoria Liascovich, dirigente estudiantil

Foto Eliana Obregón.

COLEGIO TOMADO

El día de ayer a las 22hs, el CENBA tomó el colegio. ⬇️ pic.twitter.com/QTVZJpBMOw — CENBA (@PrensaCENBA) June 23, 2022

Foto Eliana Obregón.

Unos 300 estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) continúan la toma del centro educativo del barrio porteño de Monserrat en reclamo por los desplazamientos de un docente denunciado por "mirar pornografía infantil" y amenazar al estudiante, y un no docente condenado por abuso sexual, según dijo esta mañana la presidenta del Centro de Estudiantes, Victoria Liascovich.En principio la toma continuará a la espera de una reunión que tendrán a las 13 con las autoridades del colegio., dijo a Télam Liascovich, y agregó que buscan que "las cosas se hagan bien y se les abra un sumario".El profesor denunciado, según precisó Liascovich a Télam, "amenazó a quien lo denunció encerrándolo en la vicerrectoría y amenazándolo con bajarle todos los dientes".Otro de los reclamos estudiantiles está relacionado con el pedido de desplazamiento de un integrante del personal no docente que trabaja en el campo de deportes del Colegio, ubicado en la Costanera Sur, que "está condenado a tres años de prisión en suspenso por abusar sexualmente de una menor de edad conviviente con él"."Lo que pedimos es el desplazamiento de estas dos personas del contacto estudiantil y además pedimos una formación obligatoria a todo el personal docente, no docente y autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires en Educación Sexual Integral (ESI)", señaló la dirigente estudiantil.También, se estableció una mesa de diálogo para este jueves a las 13 entre los integrantes de la mesa directiva "para seguir charlando las mejores soluciones a nuestras demandas", apuntaron desde el Centro de Estudiantes.Las autoridades del CNBADijeron que como resultado de la toma, "decidida en asambleas estudiantiles celebradas en los tres turnos", quedarán "suspendidas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio"."Con respecto a la situación del docente mencionado (al que no identificaron), aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones", señaló el comunicado firmado por la rectora Valeria Bergman.El escrito asegura queSobre esto, la presidenta del Centro, Liascovich, indicó que el hombre "aunque no dé clases sigue siendo coordinador general del Departamento de Educación Física. No tiene licencia de su cargo de poder y político, y merodea el campo de deportes".En cuanto a la información aportada por el Centro de Estudiantes sobre el personal no docente,