Hidrógeno verde: pactaron la primera reunión para la creación del Instituto en Río Negro

El futuro del hidrógeno verde

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) concretó la primera reunión con el Gobierno de esa provincia, que tendrá como objetivo la formación de recursos y sumar conocimiento, se informó este jueves oficialmente."En principio estamos trabajando en la confección del Acta Constitutiva, la elección de un Presidente y de la Comisión Asesora", dijo el rector de la casa de altos estudios rionegrina, Anselmo Torres.La rúbrica del convenio, que se realizó entre el rector y la gobernadora Arabela Carreras el ultimo 9 de junio, permite avanzar con la conformación del Instituto y la diplomatura en Hidrógeno Verde en la sede atlántica que la UNRN tiene en Viedma."El hecho de que la diplomatura sea una de las primeras en la región, genera una expectativa muy grande", agregó Torres.Según se informó,y estará dirigida a la sociedad rionegrina que desee conocer más en profundidad la problemática de la energía, el desarrollo y en particular el Hidrógeno Verde, tanto desde un punto de vista técnico con estratégico.Y este acuerdo se sustenta en el desarrollo que tendrá esa provincia patagónica con la instalación de una planta productora de hidrógeno verde en Sierra Grande.Se espera quede ese tipo de energía no contaminante, con una capacidad de producción de 2.2 millones de toneladas anuales."El futuro de las condiciones medio ambientales para reproducir la vida está en peligro y debemos hacer cosas, aún no está perdido, tenemos una bala de plata, sepamos utilizarla, produciendo acciones que reviertan esta situación", apuntó el rector.Y dijo: "El hidrógeno verde es una de ellas, por eso pido que seamos capaces de defender este proyecto porque nuestro destino, el de nuestros hijos y nietos está en juego".Por su parte,"Por eso tenemos que generar un debate transversal, porque hay que incorporar factores sociales y económicos para que realmente cuando encontremos una oportunidad, podamos tomarla para tener un mundo mejor y nos debe tener a todos dentro", agregó.Finalmente, el rector de la UNRN aseguró que como universidad "nos estamos preparando para actuar en los diversos temas que entendemos estratégicos, como los alimentos, nuevas tecnologías, la transición energética y el cambio de matriz energética"."Agradezco a los funcionarios provinciales por confiar en nuestra universidad, joven, seria, dinámica y científica", concluyó.