Incendio en Recoleta: al menos cinco muertos y 18 heridos

Al menos cinco personas murieron y otras 19 fueron derivadas a hospitales de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del incendio desatado en un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, que generó miedo y desesperación en sus habitantes y obligó a un gran operativo de personal de Bomberos y 22 ambulancias del SAME para controlar las llamas y rescatar a los vecinos.El fuego se desató a las 5.50 de este jueves, por causas que aún se desconocen, en el departamento del séptimo piso del edificio de Ecuador al 1000, casi avenida Córdoba, mientras sus ocupantes dormían y rápidamente se expandió al piso superior,en toda la cuadra, en forma precautoria.Las cinco víctimas fatales, tres niños y dos adultos, vivían en el departamento donde se inició el incendio y que abarcó en forma generalizada un ambiente de 3x10x2,8 metros, una cocina, tres dormitorios y un baño, además de pasillos de la vivienda, según precisaron fuentes policiales.Fueron entregadas al personal médico del SAME, pero lamentablemente después llegaron muertos a los respectivos nosocomios”, informó el subcomandante Pablo Giardina, que encabezó el operativo.Además, el personal del SAME, encabezado en el lugar por Alberto Crescenti, asistió a 30 personas, 19 de las cuales fueron trasladadas al Hospital Gutiérrez (7 niños), al Hospital Ramos Mejía (4 personas), al Hospital Rivadavia (2), al Hospital Fernández (3), al Hospital Elizalde (2) y al Hospital Durand (1).También se trasladó a tres efectivos de la Policía de la Ciudad al Hospital Ramos Mejía por inhalación de humo y de manera preventiva, ya que fueron los primeros en llegar al lugar y estuvieron a cargo de la evacuación de los vecinos, informó oficialmente el Gobierno porteño.Poco antes de las 8.30, el jefe de bomberos declaró quey "todavía se desconocen las causas", pero que los peritos de Bomberos comenzarían las tareas de investigación correspondiente.El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó sus "condolencias a la familia" de las cinco personas fallecidas como consecuencia del incendio en un edificio del barrio de Recoleta y consideró que fue "una situación dramática, muy dura y difícil".Rodríguez Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, llegaron a las 9.20 a las puertas del edificio de Ecuador al 1000, donde habló con familiares de las víctimas del incendio y dirigentes de la comunidad judía, tras lo cual destacó "el profesionalismo y el compromiso" del personal de bomberos y de integrantes del SAME que participaron del operativo.Por su parte, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, dijo a Télam que"Hay cinco víctimas que son de la colectividad, es lo primero que sabemos", afirmó Linetzky, quien llegó al lugar junto a otros miembros de la comunidad, quienes conversaron con el jefe de Gobierno porteño.En tanto, la Agencia Judía de Noticias (AJN) informó que los fallecidos son miembros de la familia Jabbaz., indicó la AJN.“Con profundo pesar, expresamos nuestras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas en el terrible incendio de esta madrugada, en el edificio de la calle Ecuador. Deseamos la pronta recuperación de los heridos de esta tragedia que entristece a toda la sociedad”, manifestaron desde la AMIA, indicó la AJN.Por otro lado, vecinos de la comunidad judía se acercaron al edificio de 14 pisos ubicado en Ecuador al 1.000, casi avenida Córdoba, donde ocurrió el siniestro y se cortó el suministro de gas de manera precautoria en toda la cuadra."El edificio del incendio se encuentra cercano al tradicional barrio judío de Once, donde vive la mayor cantidad de familias judías ortodoxas de la Argentina, a pocos metros de la yeshivá (escuela de estudios religiosos) Jafez Jaim del rabino Samuel Levin", agregó la AJN.