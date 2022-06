Poblaciones aisladas del Paraná reciben asistencia por una campaña socio-sanitaria estatal

(Foto: Sebastian Granata)

(Foto: Sebastian Granata)

(Foto: Sebastian Granata)

(Foto: Sebastian Granata)

(Foto: Sebastian Granata)

🎥 Las unidades de la #ArmadaArgentina que participan de la #CampañaSanitaria se encuentran en isla La Invernada y Charigüé #EntreRíos, brindando atención médica.#LaArmadaDeLosArgentinos 🇦🇷 pic.twitter.com/RjT6OHor7x — Armada Argentina (@Armada_Arg) June 21, 2022

Unasque habitan en islas y poblaciones ribereñas del, en la provincia de, accederán a servicios sanitarios y sociales a través de la edición 2022 de la campaña fluvial que lleva adelante esta semana eljunto a otros organismos públicos nacionales y provinciales, con el objetivo de "hacer presente al Estado en ubicaciones de muy difícil acceso por vías terrestres".A solo tres kilómetros en línea recta del Monumento a la Bandera, en los márgenes entrerrianos del Río Paraná, se encuentra la escuela 26 "Leandro Alem", donde personal sanitario de las Fuerzas Armadas montóEn ese lugar del paraje, desde el que se pueden observar sobre los bosques de las islas las cimas de las torres más altas y lujosas de la ciudad santafesina de, también se desplegaron equipos de organismos públicos como la, el, la, y elpara tramitar prestaciones y beneficios ante esos organismos nacionales.Para los habitantes de las islas entrerrianas cruzar el Río Paraná para acceder a alguna prestación social o sanitaria implica tantas organizaciones previas que lo vuelve muy dificultoso y aunque ese centro educativo está a unos ocho kilómetros en línea recta del puente Rosario-Victoria tampoco hay infraestructuras viales que les permitan acceder a esa vía.Este año, lasumó un grado de complejidad a la campaña para el acceso de servicios sanitarios y sociales para estos pobladores, porque la falta de profundidad impidió que el buque patrullero "King" (P-21) y la lancha patrullera "Río Santiago" (P-66) alcancen la ubicación del operativo y obligó a que todo el personal y los materiales sean trasladados en el último tramo a bordo de buques semirrígidos.Tanto el médico de la comunidad que está a cargo del dispensario local como el director de la escuela fueron agentes fundamentales en la difusión previa del operativo, y durante la primera jornada se los vio atentos a resolver y coordinar cualquier requerimiento del despliegue mientras recibían a las familias que iban llegando en lanchas y canoas cargadas de personas, en su mayoría mujeres con sus niños y niñas.Antonio Osuna, pescador de 27 años, amarró su lancha y ayudó a desembarcar a su esposa, dos de sus hijas, su mamá, su cuñada y su suegra con las que viajó desde el paraje de 'El espinillo', distante a unos 30 minutos de navegación."Me enteré del operativo por mi hermana y por algunos familiares que mandaron mensajes avisando, vinimos para que a ellas les hagan controles y vacunación y yo vine para que me hagan arreglos en los dientes", contó Osuna a Télam.Y agregó: "porque dependemos de tener condiciones para cruzar y de organizar de otra manera todo lo que teníamos previsto para ese día".Osuna relató que ", hay que salir a pescar y a veces no se puede por el viento o el clima, sino los hombres salimos a cazar algún bicho para alimentar a la familia porque otra cosa no hay; ahora la provincia nos dio un bono para los pescadores y nos aferramos a eso porque no tenemos otra cosa".Alicia, otra vecina de las islas, comentó ante Télam: "Mi marido y mi yerno quedaron en casa y yo vine con mi hija y mis tres nietos; me enteré del operativo por el maestro y lo aprovechamos porque si no para ver un ginecólogo o un dentista tenemos que navegar hasta Rosario; además es muy bueno que también podamos hacer trámites como el DNI o los de PAMI que muchas veces los tenemos pendientes desde hace tiempo por no cruzar el río"Javier Ereñú, director y docente de la escuela a la que asisten 18 chicos y chicas desde el nivel inicial hasta el secundario, dijo a Télam que "es verdad que estamos cerca de una ciudad muy grande como Rosario, pero a las familias que viven en las islas muchas veces les cuesta salir, fue importante que además este operativo se haga en la escuela no solo por la infraestructura, sino porque es el centro de la vida social y el punto de encuentro comunitario de la vida en las islas".Las encargadas del consultorio de Ginecología son la primer teniente de la Fuerza Aérea, Analía La Vía, y la teniente primero del Ejército Argentino Natalia Alvarena, ambas médicas obstetras,En una pausa de sus tareas, La Vía dijo a Télam que "uno de los objetivos es trabajar fuerte en consejería sobre" y agregó que "el equipo de salud local confirmó que vamos a poder recetar mamografías, ecografías o papanicolau porque ellos van a hacer las gestiones para que las pacientes accedan a esas prestaciones".En ese sentido, Alvarena apuntó que "el desafío más grande es pensar en cómo darle continuidad a los tratamientos, hace un rato vimos a una paciente que se había atendido en esta misma campaña el año pasado y se había colocado un DIU (Dispositivo Intra Uterino) pero que nunca se había vuelto a chequear"."Por compañeros que ya participaron de campañas anteriores sabemos que mucho de lo que vamos a trabajar tiene que ver con. También somos obstetras y vamos a tener mucho trabajo en control de embarazos. En ese sentido, es muy importante el equipo de promotores que vino con el operativo a dar charlas y talleres para los chicos de la escuela", destacó La Vía.Por su parte, la secretaria de Coordinación en Emergencias del Ministerio de Defensa,, resumió en diálogo con Télam que "; es un esfuerzo coordinado por el Ministerio de Defensa, del que participan además distintos organismos y agencias del estado nacional y provincial junto al personal sanitario de las Fuerzas Armadas".Este año la campaña va a ser de 12 días en distintas comunidades de la provincia de Entre Ríos, en coordinación con las autoridades locales.También resaltó el trabajo previo y la "decisión política" que permite llevar a cabo un dispositivo que integran diversas agencias y que es "bastante engorroso ensamblar"."Muchas veces son las Fuerzas Armadas las únicas que tienen los medios y las herramientas logísticas para llevar la presencia del Estado a los puntos más remotos del territorio nacional, y por eso este tipo de operativos formas parte de sus tareas", remarcó la funcionaria.El buque patrullero "" (P-21) y la lancha patrullera "" (P-66), junto a otras embarcaciones menores de la Armada Argentina, servirán de transporte y soporte logístico a la campaña socio-sanitaria que comenzó este martes y miércoles en "Charigüé" y luego navegarán hacia el puerto de Ibicuy para asistir a la población de "Médanos" el próximo sábado.Para la semana que viene, el operativo se trasladará el 27 a "Mazaruca" en las islas Lechiguanas, el 28 a "Ñancay", el 29 a "Ceibas", el 30 de junio y 1 de Julio a "Villa Paranacito", y finalizará 2 y 3 de Julio en "Ibicuy".