Docentes del Instituto Vocacional del Arte reclaman por arreglos de infraestructura y materiales

Imágenes del deterioro que tienen los edificios del Instituto Labardén.

Esta fue mi escuela. Y la de tantos. Fue mi despertar al arte,mi salvación.

C.a.b.a. la está dejando abandonada.

NO DEJEMOS QUE EL IVA LABARDEN DESAPAREZCA 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/vJxGpJQbb8 — Claudio Tolcachir (@tolcachirc) June 21, 2022

Docentes del Instituto Vocacional del Arte (IVA) de la ciudad de Buenos Airesque depende del Ministerio de Cultura porteño y pidieron la regularización del plantel de profesores, frente a lo cual voceros del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aseguraron que se está poniendo en marcha un plan de obras de mantenimiento y mejoras.Los trabajadores de la escuela de formación artística publicaron en las últimas horas un video en las redes sociales de la cooperadora donde muestran algunos ejemplos del deterioro edilicio y reclaman:, gran parte del plantel docente se encuentra conformado por interinos o con horas a término, una situación laboral irregular, ya que hace años no se realizan titularizaciones".Elnació como teatro infantil en 1913 con tres sedes en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Constitución, Parque Chacabuco y Parque Avellaneda, pero desde 1958 adoptó su actual formato con tres salas de jardín de infantes y talleres de distintas disciplinas artísticas para niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años.Sobre los problemas edilicios y necesidades de insumo en la sede de Curapaligue 1026 (Parque Chacabuco), que fueron registrados en el video, el profesor de Plástica y delegado gremial de UTE Fernando Gutiérrez afirmó en declaraciones a Télam que "hay daños que son de antes de pandemia y el más severo es el 10 % de asbesto en un techo de un edificio que da al pasillo del jardín, que supuestamente está encaminado, pero hace años que está".Gutiérrez también advirtió sobre el estado estructural de los techos:, se quejó."Los enchufes son un peligro, no sabés si te va a explotar cuando enchufás una estufa y toda la instalación eléctrica es decadente", apuntó el profesor de la sede Chacabuco, que además refirió que los estudiantes y docentes sufren el frío porque "las puertas no cierran correctamente, incluso la de los baños".En cuanto a los materiales e insumos, Gutiérrez indicó que "los instrumentos musicales los arreglan los compañeros o ponemos de nuestro bolsillo para afinar el piano o cambiar una cuerda" y agregó que los materiales de pintura "son muy precarios"., lamentó.Respecto de la situación de la sede de avenida Garay 1684 (Constitución), las imágenes recogidas por los trabajadores muestran ventanas tapadas con cartón, ante la rotura del vidrio correspondiente, y el cableado visible sobre las paredes mientras se informa que dicho edificio no cuenta con calefacción y las instalaciones eléctricas "son precarias"."Frente a todo esto,, advierten.Tras estos reclamos, fuentes del Ministerio de Cultura porteño indicaron a Télam que "se está trabajando en un plan de obras que contempla que en el mes de julio se inicie una obra para solucionar la problemática del asbesto allí detectado"."En cuanto a la infraestructura en general, resultó necesario, informaron desde la dependencia y agregaron que se realizaron arreglos de cañerías pluviales y cielos rasos, se pintaron aulas, se impermeabilizaron techos y se cambiaron tableros eléctricos, además de llevarse a cabo "el mantenimiento general de los baños".