Italia aceptará actas digitales de argentinos para tramitar la ciudadanía

El embajador Roberto Carlés confirmó que el Gobierno italiano aceptará actas digitales.

Elpara la tramitación de la ciudadanía de ese país, luego de la gestión hecha por elA través de una nota oficial, la Cancillería italiana informó "a la Embajada de la República Argentina el contenido de la circular que el Ministerio del Interior italiano enviará a los municipios de este país, con las instrucciones para verificar la validez de las actas digitales y del apostillado electrónico emitidos por autoridades argentinas", planteó Carlés en redes sociales.Según el embajador, "de conformidad con lo acordado en la reunión mantenida el pasado 11 de mayo, y de acuerdo con lo convenido por la ministra Lamorgese y el ministro De Pedro, la Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha evaluado los aspectos técnico-jurídicos de la cuestión, planteada por ANUSCA y por varios municipios, respecto de la conformidad de las actas digitales argentinas con las disposiciones del art. 23 del Código de la administración digital".Así, la AGID respondió que "las, a partir de 2006, entre los países suscriptores de la Convención de La Haya y con las disposiciones normativas contenidas en la ley del 22 de noviembre de 1988, n. 533,y en particular con lo establecido por el mencionado art. 23", informó el embajador argentino.En particular, con la nueva circular, "las actas argentinas en formato pdf y firmadas con firma digital constituyen documento original".Por lo tanto, informó Carlés, "El próximo paso, informó el embajador, es que el Ministerio del Interior italiano envíe a todos los municipios la información y, para evitar más demoras, "las ciudadanas y los ciudadanos argentinos podrán presentar en los municipios esta nota en la que se anticipó a la Embajada argentina el contenido de la circular".