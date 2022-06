Francisco: “Paciencia como el Negro Manuel y que él guíe nuestro camino”

Foto: Lucas Schaerer

Video mensaje del Papa a los miembros del Movimiento Misioneros de Francisco VER VIDEO

Foto: Lucas Schaerer

Foto: Lucas Schaerer

Foto: Lucas Schaerer

Foto: Lucas Schaerer

Foto: Lucas Schaerer

El lunes 20 de junio, Día de la Bandera, tras celebrar una misa popular en el patio de la “Casita de la Virgen”, a dos cuadras de la Basílica de Luján, y previo al almuerzo de guiso (gratuito), choripanes y pollo a la parrilla, desde una pequeña pantalla colocada en un pupitre de escuela bajo un refugio de secas cañas de azúcar se difundió el vídeo que el líder terrenal de la iglesia católica grabó para los anfitriones, los Misioneros de Francisco de la localidad bonaerense de Luján.“Presten mucha atención a lo que dijo el Papa Francisco.. Es corta pero significativa”, advirtió a modo de introducción el sacerdote Sergio, quien había celebrado la misa minutos antes junto a cuatro sacerdotes (de Luján y Mercedes), entre ellos,, el ruandés y cura villero en una humilde capilla del barrio 17 de noviembre, en Villa Celina, partido de La Matanza. Bosco había llegado en micro con gran parte de su comunidad de chicos y adultos, en su mayoría bolivianos.“Quiero estar cerca de ustedes”, así inició Francisco el vídeo publicado por el canal oficial de youtube del Vaticano., decía Bergoglio con los anteojos puesto mientras pasaba sus apuntes y ya mirando a la cámara cerró con una definición contundente: “los acompañó y bendijo que la Virgen los cuide y el Negro Manuel interceda por todos ustedes” para convocarlos a “que vayan adelante con la fe sencilla, que recibimos de nuestros padres, de nuestro pueblo, que es la fe que cambia la historia” y cerró pidiendo la guía del “Negro Manuel”.El público que vio y escuchó al Vicario de Cristo era en su mayoría humildes trabajadoras con sus familias, y entre ellos algunos destacados dirigentes y militantes sociales y sindicales. Todos estaban sentados a la espera del almuerzo cuando sonó por los parlantes una música impactante que se mezclaba con imágenes del Papa argentino.Entre banderas celestes y blancas mezcladas con amarillas y blancas con el lema Misioneros de Francisco, estaban las mesas dispuestas alrededor de los árboles donde pegado a la medianera (del otro lado la sede de la congregación de los Maristas) se instalaron parrillas y una gran olla donde se cocinaba a leña. Ante la mirada atenta de la imagen del, un santo no oficial pero muy popular, compartían el pan y el vino al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),, junto al cofundador de la organización educativa Scholas Ocurrentes,, pasando por la sindicalista en el organismo estatal SENASA,; su marido, el fundador del Comedor Los Pibes y secretario de Derechos Humanos de UTEP, Ángel “Lito” Borello; hasta la coordinadora de la primera comisión Afrodescendiente en un gremio,, de la Asociación del Personal Legislativo (APL), junto a varios de sus compañeros entre ellos Flexa Corre Lopes, el hijo de Fernando “Pino” Solanas; y el integrante del Observatorio de Derechos Humanos de CGT,; el referente musulmán,, y la referente de la comunidad afroargentina,El Paseo artístico que refleja eltiene ingreso por la esquina de la Casita, frente al parque de diversiones de Luján. No se cobra entrada. La obra artística es una gran mesa desplegada con la representación del milagro de la Virgen. Donde un indio mira a caballo a distancia, un gaucho desconfiado observa al Negro Manuel, en miniatura, que reza ante la imagen de la Virgen, y a su lado una carreta. En el fondo un gran amanecer pintado. Como serpenteando el ambiente uno recorre cuadros de artistas plásticos, banners con la historia de la Virgen y su fiel cuidador el ex esclavo africano Manuel, para muchos el abuelo de la patria, por ser testigo del milagro, y el primer devoto de la Virgen patrona de la Argentina. Un oratorio se instaló en un entrepiso.El feriado patrio se llenó de mística. Con un pequeño altar con la Virgen de Luján estaba acompañada de otra imagen más pequeña de manto negro, la Virgen de Aparecida, patrona de Brasil. Sin más techo que el cielo y el fondo de las torres puntiagudas de la Basílica la palabra del evangelio fue acompañada por un canto y guitarra de una mujer y las lecturas por niños o adolescentes. La homilía brotó del cura Gómez Tey quien resaltó los orígenes mestizos de la Patria Grande, del padre de la patria creador de la bandera, Manuel Belgrano, y clamó a los presentes que dediquen la misa “por la salud y paz del Papa Francisco, para que la Virgen de Luján, a quien ama y por la que tantas veces ha peregrinado, en estos momentos tan delicados lo proteja con su manto de las campañas en su contra”.Entre mates que se compartían y el humo de la leña que parecía incienso antes del tradicional saludo de la paz de la misa, el cura celebrante rogó a los presentes. Antes del cierre se incluyó la oración por la canonización del primer esclavo liberado en Argentina, Manuel de Luján. “Llamemos y pidamos a nuestro padre como lo hizo Jesús en su calvario”.