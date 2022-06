Continúa abierta la convocatoria de afiches en homenaje a Elías Garay Cañicol

Realizan una convocatoria para homenajear Elias Garay Cañicol.

"Proyectos weichafe, es una convocatoria en plural porque hay mas de un proyecto para hacer y `weichafe` porque Elías me contó alguna vez que eso significaba guerrero y considero que él es uno, así como también lo consideran los demás"

Amigas, compañeras y "pu lamngen" (hermanas) de Elias Garay Cañicol, el joven mapuche asesinado el año pasado en el paraje rionegrino de Cuesta del Ternero, impulsan, en el marco de la reafirmación territorial de la Lof (comunidad mapuche) Quemquemtrew."La convocatoria nació hace dos meses aproximadamente, más que nada cuando me di cuenta de que no iba a poder ver una foto nueva de él, justamente porque lo habían asesinado, y, entonces, ahí decidí empezar la convocatoria con la idea de resignificar su imagen y que haya siempre algo nuevo de él para ver", indicó a Télam Luna Malen, artista plástica y amiga del joven mapuche."Proyectos weichafe, es una convocatoria en plural porque hay mas de un proyecto para hacer y `weichafe` porque Elías me contó alguna vez que eso significaba guerrero y considero que él es uno, así como también lo consideran los demás", señaló.La impulsora de la iniciativa informó que "cada afiche que llega significa mucho amor y también lucha; significa saber que a muchas personas más les parece inaceptable que se hayan llevado de semejante manera a alguien que luchaba pacíficamente en defensa del territorio", añadió.Malen destacó que "están llegando intervenciones artísticas de distintas partes del país como Rosario, El Bolsón, Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y otros tantos lugares"El cierre de la convocatoria está prevista para "cuando empiecen las instancias judiciales" que se espera sea en los próximos meses.Los trabajos pueden ser enviados al mail proyectosweichafe@gmail.com y el Instagram @proyectos.weichafe.