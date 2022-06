Efemérides del 23 de junio

la historia al día VER VIDEO

1868 - MÁQUINA DE ESCRIBIR. El inventor y político estadounidense Christopher Sholesrecibe la patente de la primera máquina de escribir comercial. También inventó el teclado QWERTY que se usa en la actualidad.1935 - CARLOS GARDEL. El cantautor de tangos Carlos Gardel, apodado “El zorzal criollo” canta por última vez en una audición especial en la Radio La Voz de Medellín, la ciudad colombiana donde moriría el 24 de junio de 1935 en el choque de su avión con otra aeronave cuando iba a despegar del aeropuerto Olaya Herrera.1961 - TRATADO ANTÁRTICO. Entra en vigencia el Tratado Antártico, suscrito por doce países, entre ellos Argentina, con el fin de preservar a la Antártida como continente para la paz y la ciencia.1968 - PUERTA 12. Mueren aplastados 71 hinchas boquenses y otros 113 son heridos en la “Tragedia de la puerta 12” del estadio Monumental, a la salida del partido que River Plate y Boca Juniors igualaron 0-0. Es la mayor catástrofe de la historia del fútbol argentino. Nunca se aclaró por qué la puerta 12 estaba cerrada al terminar el partido, con lo que la presión de la multitud que salía del estadio provocó la tragedia.1972 - ZINEDINE ZIDANE. Nace en la ciudad francesa de Marsella el exfutbolista y director técnico Zinedine Zidane, considerado el mejor jugador europeo de los últimos 50 años. Con la selección de Francia fue campeón de Europa y del Mundial de 1998. Como DT del Real Madrid ganó varios títulos de liga española y la Champions League.1976 - PAOLA SUÁREZ.Nace en la ciudad bonaerense de Pergamino la ex tenista Paola Suárez, una de las mejores jugadoras de dobles en la historia de ese deporte. Suárez ganó 44 torneos de la Asociación de Mujeres Tenistas.1992 - ELTON JOHN. El cantautor británico Elton John lanza en Estados Unidos el álbum The One, el número 23 de su exitosa carrera. El disco contiene once canciones en las que tocan los célebres guitarristas David Gilmour y Eric Clapton.1993 - MUSEO OLÍMPICO. Se inaugura en la ciudad suiza de Lausana el Museo Olímpico, donde se exponen piezas relacionadas con la historia de los deportes y el movimiento olímpicos.2012 - REGRESO MILLONARIO. River Plate vuelve a la Primera División al consagrarse campeón de la B Nacional con una victoria por 2 a 0 ante Almirante Brown, con goles de David Trezeguet en partido disputado en el estadio Monumental.2016- PAZ EN COLOMBIA. El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América Latina, acuerdan en La Habana un cese de hostilidades para poner fin a un conflicto que llevaba 52 años.2022 - DÍA DE LAS VIUDAS. Se celebra el Día Mundial de las Viudas, instituido en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de dar voz a las mujeres que han perdido a su marido y promover sus derechos y el apoyo especial que necesitan. Se calcula que casi una de cada diez viudas vive en la pobreza extrema.2022 - DÍA OLÍMPICO. En todo el mundo se celebra el Día Olímpico, proclamado y celebrado por primera vez en 1948 por el Comité Olímpico Internacional en conmemoración de la fecha de su creación en 1894.