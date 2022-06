Vecinos de San Telmo resisten el plan de Larreta de transformar al "barrio en un shopping"

“Estas modificaciones en el espacio público se realizan en clara violación a la normativa que regula el Área de Protección Histórica”, señaló el comunicado (Foto Instagram BuenosAires).

Vecinas y vecinos de San Telmo realizarán este jueves unaen rechazo de los “grandes cambios” que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emprendió en el Casco Histórico, medianteque buscan, según denunciaron, transformar “al barrio en un shopping y a las calles en un patio de comidas a cielo abierto”.La movilización será desde las 17 en la intersección de la avenida, organizada por el grupo vecinal denominado”.Según explicaron en un comunicado, el reclamo será tras la decisión de la gestión porteña de “realizar grandes cambios en el Casco Histórico, justamente en el sector de la Ciudad de Buenos Aires que no debería transformarse sino preservarse y protegerse”.“Nos convocamos para poner freno al avasallamiento sobre la principal área de protección histórica y patrimonial de la Ciudad”, agregaron desde el colectivo vecinal que integran la ingeniera y referente en temas urbanosy el abogado ambientalistaA inicios de abril, el Gobierno deo con obras que incluyen el reemplazo de calles asfaltadas por un adoquinado, el retiro de los desniveles entre la vereda y la acera y una ciclovía.“Estas modificaciones en el espacio público se realizan en”, señalaron y afirmaron que existe un “descontrol en el uso del espacio público” que surgió tras la salida del aislamiento de la pandemia del coronavirus, en el que “hay imposibilidad de transitar las veredas y contaminación sonora permanente por las noches y los fines de semana”.“A través de intervenciones urbanísticas, en el espacio público y en el transporte, se está acelerando el proceso de gentrificación (expulsión) de los residentes y de los comercios tradicionales para convertirlo en un gran polo gastronómico y de entretenimiento a cielo abierto destinado principalmente al turismo y no a sus residentes permanentes”, destacaron.En declaraciones a Télam,, vecino de San Telmo, dijo que el plan oficial “va a afectar la calidad de vida porqueto”.“El Gobierno porteño no realizó un estudio de impacto ambiental previo, ni tampoco llamó a una audiencia pública”, denunció, y afirmó que la movilización del jueves será en defensa “de la identidad del barrio, al que queremos tal como es y no una escenografía”.Mariel, vecina de San Telmo, sostuvo que están “” frente al plan del Gobierno de la Ciudad para “entregar las calles del barrio a un polo gastronómico y de entretenimiento que va a traer contaminación sonora y va a volver invivible la zona”.“No nos oponemos al turismo, pero no nos queremos ir de nuestro barrio”, aseguró y agregó que” en torno al proyecto del Casco Histórico, por lo cual pidió que “detengan las obras porque los vecinos nos oponemos absolutamente.