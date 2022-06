La autopsia determinó que el subteniente del Ejército murió por broncoaspiración

Matías Chirino, el oficial cordobés de 22 años que falleció en circunstancias que la justicia intenta determinar.

La versión del padre

La autopsia realizada al cuerpo del subteniente del Ejército, que murió en la localidad correntina de Paso de los Libres tras una cena de bienvenida en la Unidad Militar, determinó que la causa del deceso fue una broncoaspiración, informó este martes el fiscal que interviene en la causa.Sobre elque se aprestaba a iniciar su carrera militar en la ciudad fronteriza, el representante del Ministerio Público Fiscal, Mauro Casco, informó además que"El resultado del protocolo de autopsia, que determina la causal de muerte, señala que fue por broncoaspiración y", explicó el fiscal a Radio Dos.En tanto, señaló que se está reuniendo toda la documentación de pruebas y pericias realizadas, incluido el protocolo de autopsia para ser elevado a la Justicia Federal.Casco manifestó además que en el marco de la investigación "se tomaron siete testimoniales", entre ellas a sus dos compañeros de habitación y que "se ordenó un peritaje, inspección del lugar, croquis y la autopsia al cuerpo del joven".En cuanto a los hechos, el fiscal detalló queSeñaló además que se comunicó con Ezequiel Chirino, padre de la víctima, y que "me relató que se produjo como un ritual de iniciación, que le habían hecho ingerir bebidas alcohólicas, no por voluntad propia y esos también son elementos de investigación".Finalmente, consultado sobre las afirmaciones que señaobligaron a los jóvenes a meterse en la pileta, el fiscal respondió en diálogo con Radio Dos que "ninguna declaración afirma esta cuestión, debe corroborarse porque el padre me dio esta versión y se debe determinar en base a elementos probatorios y ya será una cuestión de la Justicia Federal".El hecho tuvo lugar el pasado domingo 19 de junio, en horas de la madrugada, el subteniente Matías Ezequiel Chirino, sufrió una descompensación, por el cual debió ser trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde posteriormente falleció.Ezequiel Chirino, padre del joven de 22 años, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, dijo que a su hijo "lo mataron" y que es hecho de "abuso de autoridad" de oficiales del Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino, con sede en la ciudad distante a 370 kilómetros al sureste de la Capital provincial.El lunes, el Ejército Argentino informó en un comunicado que la muerte del subteniente se registró el domingo por la madrugada mientras "descansaba en el Casino de Oficiales de la Unidad Militar" debido a que sufrió "un cuadro de descompensación".El padre del joven sostuvo que recibió la noticia el mismo domingo, poco después las 7, a través de una llamada telefónica de una persona "de apellido Delatorre, encargado de la Sección"."¿Usted es el papá de Matías Chirino?, véngase al hospital porque su hijo está muerto, con esa frialdad, me lo dijo”, recordó el hombre.Tras esa comunicación, dijo que exigió explicaciones pero nunca tuvo respuesta y contó que se encontraba en Paso de los Libres, hacia donde había viajado para acompañar a su hijo.Relató que el sábado llamaron a Matías para avisarle que“A la noche comienza el protocolo, comer y exigirle a mi hijo que tome, porque en el Ejército eso es una tradición, cualquiera lo sabe”, sostuvo el padre del joven en declaraciones a Radio Dos.Y agregó que “a cierta hora de la noche los hacen tirar a una piscina, con el frío que hacía en Paso de los Libres, y después los mandaron a seguir comiendo y tomando”.“Ellos le exigían tomar, lo obligaron y pasó lo que pasó, se ahogó y le dio un paro”, señaló el padre del subteniente que falleció en la localidad fronteriza.Y denunció:Tras la muerte del joven, el Ejército Ejército Argentino informó en un comunicado: “El domingo 19 de junio, en horas de la madrugada y cuando descansaba en el Casino de Oficiales de la Unidad Militar, el subteniente Matías Ezequiel Chirino, sufrió un cuadro de descompensación, por el cual debió ser trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde posteriormente falleció”.El Ejército comunicó también que “la Policía provincial y el Juzgado Federal de Paso de los Libres, intervienen en el hecho para determinar las causas del deceso del joven oficial”.