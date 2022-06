Efemérides del 21 de junio

La historia al día VER VIDEO

- JEAN-PAUL SARTRE. Nace en París el filósofo, novelista y dramaturgo francés Jean Paul Sartre, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Sartre ganó el Premio Nobel de Literatura de 1964, pero no lo aceptó porque tenía “por regla” rechazar todo reconocimiento o distinción.- MANIFIESTO LIMINAR. En la Universidad Nacional de Córdoba se lanza el manifiesto que proclama la Reforma Universitaria en la entidad académica cordobesa. Fue un hito reformista para el resto de las casas de altos estudios de América Latina.- LALO SCHIFRIN. Nace en Buenos Aires el pianista, compositor y director de orquesta Lalo Schifrin (Boris Schifrin), ganador de seis premios Grammy y de un Óscar. Compuso la música de más de un centenar de películas, entre ellas las de “The Cincinnati Kid”, “Bullitt” y “Harry el sucio”.- ARGENTINO LUNA. Nace en la ciudad bonaerense de General Madariaga, el cantor y compositor Argentino Luna (Rodolfo Giménez), uno de los grandes representantes de la música folclórica nacional. A lo largo de su carrera, publicó más de 50 discos.- MANU CHAO. Nace en París el músico y cantautor francés Manu Chao (José Manuel Arturo Chao Ortega), exlíder del grupo Mano Negra, quien logró un notable éxito en Europa y América Latina. Ganó un premio de la XX edición de los Premios Goya por su canción "Me llaman Calle".-ARGENTINA 6 - PERU 0. La selección argentina se clasifica a la final del Mundial de 1978 al golear por 6-0 a Perú en el estadio de Rosario Central. Fue un partido que despertó sospechas de sobornos para asegurar la victoria “albiceleste” en plena dictadura militar.- EDWARD SNOWDEN. Nace en Elizabeth City (Carolina del Norte, EEUU) el consultor informático Edward Snowden, famoso por difundir documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidenses, en las que había trabajado como agente.- BOCA JUNIORS. En un desempate por penales en el estadio Morumbí de San Pablo ante el Palmeiras brasileño, Boca Juniors gana su tercera Copa Libertadores de América. El partido había terminado 0-0. Una semana antes, en La Bombonera, habían empatado 2-2.- LIONEL MESSI. El delantero Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la selección argentina al marcar de tiro libre su gol número 55 en partido contra Estados Unidos disputado en la ciudad de Houston por la Copa América Centenario. Hasta ese momento el máximo artillero “albiceleste” era Gabriel Batistuta, con 54 goles.- DÍA DEL APICULTOR. Se celebra el Día Nacional del Apicultor para promover la actividad que no solo extrae miel de abejas, sino también cera, polen, propóleos y jalea real.