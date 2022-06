Alertan de que solo entre el 10 y el 14% de los pacientes acceden a cuidados paliativos

Mariana Jacobs. Foto: Florencia Downes.

Liliana Rodríguez. Foto: Florencia Downes.

Silvina Dulitzky. Foto: Florencia Downes.

Especialistas en cuidados paliativos advirtieron este que, y destacaron elque busca que el Estado garantice este "derecho humano" a través de prestaciones integrales en el ámbito público, privado y de la seguridad social.La presidenta de la, sostuvo -en diálogo con Télam- que el proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado, y que esta semana pasadaLa iniciativa, que obtuvo dictamen en la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados el martes pasado, continúa este martes en ladonde analizarán este proyecto de ley."Hace mucho que, desde la Aamycp, venimos bregando para garantizar este derecho humano", dijo, y apuntó que "el alivio del sufrimiento es importante y es urgente".La especialista señaló que, y que "Al respecto indicó que, si no se forma a los trabajadores de la salud en "herramientas básicas, nunca van a pensar que un paciente tiene necesidades insatisfechas".", consideró.El proyecto de ley desarrolla una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, atender las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida.También promueve el acceso a terapias farmacológicas y no farmacológicas basadas en la evidencia científica para la atención paliativa, y la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos., consideró Rodríguez, y afirmó que "es importante que se desarrolle la atención paliativa en las grandes ciudades y también en todos los pueblos".En ese sentido, la médica opinó que "la concentración en las grandes urbes también se da en el caso de la atención paliativa", aunque aclaró que "esto no quiere decir que todos necesitan tener un paliativista de cabecera porque hay sufrimientos que pueden ser manejados con una formación básica".Remarcó la necesidad dePara la psicóloga y especialista en cuidados paliativos, Silvina Dulitzky, el proyecto de ley "garantiza democracia en la accesibilidad a los cuidados, contempla justicia tanto en la asistencia como en los tratamientos en el abordaje del final de vida"."La cifra espeluznante es que el 86% de la población que necesitaría" protección paliativa "no accede", alertó, y precisó que "en Argentina el surgimiento de los cuidados paliativos es bastante temprano en relación al resto de los países de la región".Con respecto a la demora en la aprobación de una ley que regule la actividad, estimó queSobre los obstáculos, dijo que "tenemos la ley de muerte digna, que en realidad es la ley de los derechos del paciente y de alguna manera se supuso durante mucho tiempo que contemplaba cuidados paliativos pero en realidad son instancias distintas"., dijo, y observó que "hay poca difusión en la sociedad", y esa es la "la primera barrera a la accesibilidad" además de la poca "difusión sobre qué son los cuidados paliativos y los beneficios".Asimismo, se refirió a la cantidad de profesionales., completó.Luego explicó que "la atención paliativa hay que pensarla desde la cuestión de los derechos humanos" porque "morirse con sufrimiento no es un derecho natural"."Los cuidados paliativos surgen como un obstáculo a la medicalización de la muerte y sobre todo como una mirada humanizada de la medicina", enfatizó Dulitzky.El proyecto también crea el Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, interdisciplinario y multisectorial, dispone que las obras sociales y todos los agentes que brinden servicios médicos asistenciales (a sus afiliados) brinden cobertura en cuidados paliativos a quienes lo necesiten.Por su parte, la psicóloga especializada en psicooncología y cuidados paliativos, Mariana Jacobs, explicó quesino también hablamos de salud social, psicológica, mental y espiritual"."Se necesita una ley nacional que garantice derechos y provisión de recursos de calidad a toda la población que está sufriendo de enfermedades crónicas avanzadas y en el fin de su vida. Es algo urgente", expresó, y ponderó que "cualquier movimiento que haya en esta dirección es muy bienvenido".También planteó que "hay gente que necesita ayuda con todo lo que tiene que ver con insumos del cuidado y otros que requiere intervención psicológica porque está transitando una depresión, una angustia".ponderó."Cuando uno acompaña a alguien a morir no acompaña a un cuerpo y a una enfermedad, acompaña a una persona y a una familia", clarificó.Y añadió: "Cada familia y cada paciente tienen problemáticas diferentes, siempre hay un duelo anticipado que se está tramitando. En paliativos hablamos de la unidad paciente-familia. Y el paciente son los dos", concluyó Jacobs.