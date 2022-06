Esclerosis Lateral Amiotrófica: el diagnóstico temprano es clave para su tratamiento

Si la ELA se diagnostica oportunamente y se otorga un tratamiento adecuado se puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes.

El científico Stephen Hawking.

El escritor Roberto Fontanarrosa, el baterista Martìn Carrizo, el científico Stephen Hawking y el exsenador Esteban Bullrich padecieron o padecen ELA

El exsenador y exministro Esteban Bullrich.

Dos de cada 100.000 habitantes desarrollan anualmente Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa sin cura que ataca a las neuronas motoras que controlan el funcionamiento de los músculos y, en ocasión de conmemorarse este martes el Día Mundial, los especialistas destacaron la importancia de que los pacientes puedan acceder a los tratamientos adecuados que les permita mejorar la calidad de vida.Cada 21 de junio se busca visibilizar esta enfermedad quey se insiste en la necesidad de incrementar las investigaciones y tratamientos que permitan detener el avance crónico de la ELA y encontrar una cura, en el marco de las acciones desplegadas en todo el mundo a partir de la instauración de la fecha conmemorativa establecida en el VI Encuentro de la Alianza Internacional de las Asociaciones ELA realizado en 1996 en la ciudad estadounidense de Chicago."Es una enfermedad progresiva y su evolución se da en años.la calidad de vida de los pacientes, pese a que se desconoce por qué en algunas personas evoluciona más velozmente que en otras", explicó a Télam, ex jefe de atención espontánea del Hospital Garrahan.El especialista aclaró, además, que "son muy pocos los casos de esta enfermedad en las infancias" debido a que es una condición que suele aparecer a partir de los 40 años.Según la Asociación ELA Argentina, la incidencia de personas que desarrollarán la enfermedad cada año es, mientras que la cantidad de personas que viven con ELA al mismo tiempo es aproximadamente 7 de cada 100.000.Por su parte,, remarcó que se trata de una enfermedad que "se desarrolla por una combinación de factores genéticos y ambientales"."En cuanto a factores de riesgo, la posibilidad de sufrirla aumenta con la edad, y es más común entre los 40 y mediados de los 60 años", señaló El Haj, en un comunicado de prensa., pero esta diferencia de sexo desaparece después de los 70 años, explicó.El tabaquismo, según la especialista, es un factor de riesgo ambiental reconocido de la ELA, y también puede afectar la exposición a toxinas ambientales. Debido a que es una afección progresiva, los primeros síntomas pueden comenzar por los miembros inferiores y superiores:, precisó Silvestre."El gran beneficio es que su calidad de vida mejora si su tratamiento se da en su domicilio, donde disminuyen las posibilidades de internación por enfermedades intrahospitalarias, y también los costos económicos porque, apuntó el médico pediatra y divulgador científico de la empresa Medihome que se dedica a la internación domiciliaria y el tratamiento de pacientes con ELA.Si bien aclaró que el diagnóstico final se basa en la evaluación clínica y una combinación de estudios, el especialista advirtió que los signos de alarma que requieren de una consulta inmediata son "la pérdida progresiva de la fuerza muscular, dificultades para caminar, escribir, a veces para hablar, y los estados más avanzados pueden mostrar problemas de musculatura respiratoria".son algunas de las personas famosas que sufrieron esta enfermedad degenerativa y actualmente el ex senador y ex ministro de Educaciónatraviesa esta condición.El también exsenador nacional reclamó días pasados, a través de sus redes sociales, la aprobación por parte de la ANMAT de un medicamento denominado AMX 0035, el cual fue admitido legalmente en Canadá para el tratamiento de pacientes con ELA.Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos", argumentó Bullrich.Frente a las observaciones de Bullrich, la ANMAT aclaró que "ningún laboratorio ha presentado formalmente para su evaluación la documentación correspondiente al producto AMX-0035", y precisó que la nueva droga fue autorizada por la agencia de Salud de Canadá "bajo condiciones especiales para el tratamiento de(ELA)"."Al igual que sucede en otras agencias del mundo, la presentación de información para este tipo de casos puede realizarse ante la ANMAT en el marco de la normativa establecida para registros especiales. Esto permite un proceso de evaluación y registro dinámico y abreviado. Actualmente se encuentran registrados en el país 34 medicamentos para diversas patologías bajo esta figura", sostuvo el organismo a través de un comunicado.