Chocó contra un poste, se resistió y 5 policías tuvieron que detenerlo

El siniestro se registró alrededor de las 6.45 en la avenida San Martín, entre Pedro Morán y Asunción

Un hombre chocó con su automóvil contra un poste en el barrio porteño de Agronomía y se resistió fuertemente a ser detenido, por lo que tuvieron que intervenir al menos cinco efectivos de la Policía de la Ciudad para controlarlo., y el conductor y su acompañante no tuvieron heridas por la colisión.cuando los policías le requirieron documentación y, en medio de forcejeos, fue detenido por cinco agentes y llevado hasta el patrullero, donde comenzó a las patadas y rompió un vidrio.Sol, la acompañante del hombre detenido, dijo que el hombre reaccionó mal porque “la Policía no fue amable de hablarle como corresponde y nos quisieron amenazar” y agregó que cuando lo sacaron del automóvil “le quisieron pegar”.previamente porque venían de un boliche.“Hizo una mala maniobra y chocamos”, sostuvo la acompañante, pero insistió ante las cámaras de televisión que el hombre se resistió a ser detenido porque los policías “lo sacaron de sus cabales”.Luego de una hora del siniestro, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a la persona mientras los agentes policiales lograron ingresarlo a otro patrullero para trasladarlo a la comisaría.