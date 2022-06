Efemérides del 20 de junio

la historia al día VER VIDEO

1820 - MANUEL BELGRANO. A la edad de 50 años muere en el barrio porteño de San Telmo el abogado, diplomático y militar Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Promovió la Revolución de Mayo de 1810 y fue héroe de la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.1867 - PUNTAPIÉ INICIAL. En una cancha armada en el Buenos Aires Cricket Club en los bosques de Palermo, se juega el primer partido de fútbol en la Argentina, organizado por los hermanos ingleses Thomas y James Hogg. El partido duró dos horas con victoria del equipo Blanco ante el de los Colorados por 4-0.1890 - RETRATO DE DORIAN GREY. La revista estadounidense Lippincott's Monthly Magazine publica el cuento “El retrato de Dorian Grey”, del escritor irlandés Oscar Wilde, quien luego lo amplió para convertirlo en la novela con la que ganó fama en todo el mundo.1942 - NACE BRIAN WILSON. Nace en la ciudad estadounidense de Inglewood el músico y compositor Brian Wilson, fundador y líder de la banda The Beach Boys, de gran popularidad en la década de 1980. Wilson grabó 15 discos como solista.1957 - MONUMENTO A LA BANDERA. Se inaugura en la ciudad santafesina de Rosario el Monumento la Bandera, en el mismo sitio donde el general Manuel Belgrano izó por primera vez la enseña patria argentina1971 - EL CHAVO DEL 8. Se emite por primera vez en México la popular serie cómica “El chavo del 8”, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, uno de los programas de entretenimiento más exitosos de la televisión hispana.1973 - MASACRE DE EZEIZA. Militantes armados de sectores peronistas de derecha matan a trece personas y hieren a unas 300 al atacar a tiros a columnas de la Juventud Peronista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros en cercanías del aeropuerto de Ezeiza cuando el general Juan Domingo Perón regresaba al país al cabo de 18 años de proscripción y exilio.1975 - TIBURÓN. Se estrena en Estados Unidos el filme de suspenso y terror Tiburón, dirigido por Steven Spielberg, que recaudó unos 300 millones de dólares en su primer año y se convirtió en de los más taquilleros de la industria cinematográfica estadounidense. Se basó en la novela homónima escrita por Peter Benchley.1980 - ROLLING STONES. La célebre banda británica de rock The Rollings Stones publica el álbum "Emotional Rescue", que contiene diez temas y lleva vendidos unos seis millones de copias.2004 - PAUL MCCARTNEY. El músico y cantautor británico Paul McCartney ofrece en la ciudad rusa de San Petersburgo su concierto número 3.000, que formó parte de su gira “'04 Summer Tour”. Se dice que los promotores del show rociaron las nubes con hielo seco para impedir que lloviera en la ciudad, donde el ex Beatle reavivó la “beatlemanía” en Rusia.2007 - BOCA JUNIORS. Con dos goles del mediocampista ofensivo Juan Román Riquelme, el equipo de Boca Juniors gana su sexta Copa Libertadores de América al vencer por 2-0 al brasileño Gremio en su estadio de Porto Alegre.2022 - DÍA DE LA BANDERA. Se celebra el Día de la Bandera argentina, instituido por ley promulgada en 1938 en conmemoración del fallecimiento del general Manuel Belgrano, creador de la enseña patria.