Decenas de familias reclamaron la extensión de las licencias paternales frente al Congreso

Decenas de familias participaron este sábado de un festival organizado frente al Congreso de la Nación para reclamar la sanción del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” presentado por el Poder Ejecutivo para extender las licencias parentales en Argentina.Además del festival organizado frente a la sede del poder legislativo, también se realizaron actividades similares en espacios públicos de La Plata, Rosario, Rafaela, Viedma y Neuquén entre otras ciudades.Editoriales de títulos infantiles y fabricantes de juguetes didácticos montaron una feria en la plaza frente al Congreso, mientras que numerosos niños y niñas junto a sus familias se sentaron frente al escenario en el que disfrutaban de diversos espectáculos.Matías Criado, psicólogo y papá de dos, contó a Télam que “la campaña surgió a partir de la experiencia de algunos varones que nos dábamos cuenta que la paternidad estaba signada por un obstáculo importante como es la falta de una licencia a la hora de tener un bebé; nos dábamos cuenta que se acercaba la fecha del nacimiento y teníamos dos o tres días de licencia lo que era muy poco y terminábamos juntando vacaciones o licencias sin goce de sueldo para hacer malabares con lo que se podía”.“Además algunos de nosotros éramos monotributistas y no había una buena posibilidad de pensar cómo distribuir las tareas de cuidad con una pareja que acaba de parir o pasar por una cesárea y que quedaba sola al cuidado de un bebé que necesita atención 24 por 7; y cuando íbamos a trabajar nos encontrábamos muy cansados o mal dormidos lo que también era un problema”, apuntó.Criado contó que “hay varias agrupaciones como Varones Desobedientes, Desarmarnos, Varones Recalculando y otros espacios de masculinidades que nos fuimos interpelando en los últimos años y le fuimos dando forma a esta campaña para tratar de que el congreso deje de cajonear proyectos sobre este tema como sucede desde hace 15 años”.“El proyecto ‘Cuidar en Igualdad’ es un proyecto de Ley de avanzada que no sólo incluye a los padres en un régimen progresivo de extensión de licencias de los dos días actuales a 15 días primero y a 90 días dentro de ocho años, sino que incluye a monotributistas y autónomos y a familias de la diversidad al reconocer a personas gestantes y no gestantes”, destacó.El activista enfatizó: “sabemos que el proyecto ya fue presentado, pero aún no tiene fecha de tratamiento, no queremos que suceda como con los proyectos anteriores y entendemos que como es un proyecto del ejecutivo hay numerosos diputados dispuestos a acompañarlo y nosotros estamos hoy acá para empujar también que se apruebe lo antes posible”.“Este proyecto no tendría una carga nueva para los empleadores porque quedaría a cargo de la seguridad social, por lo que deberían verlo como una ayuda y no como un peso”, destacó.“El movimiento de mujeres nos ayuda un montón acompañando e impulsando proyectos como este, también otras organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes también se sumaron porque este no es un derecho de los padres, sino de toda la familia”, completó Criado.De la acción también participó la Red de Paternidades Trans que se sumó a la Campaña Paternar para impulsar la ampliación de las licencias parentales y visibilizar sus historias y realidades.Desde Neuquén, el activista y cofundador de la Red de Paternidades Trans de Argentina, Benjamín Génova, dijo a Télam que esta tarde se llevó adelante en el espacio Pehuenia Cultural de la capital provincial "un encuentro con proyecciones relacionadas a paternidades, debate, mateada y merienda para las infancias".Además, se realizó una junta de firmas con la solicitud de ampliación de las licencias por paternidad.En Río Negro, integrantes del Espacio de Masculinidades Viedma y Carmen de Patagones se reunieron esta tarde en la Plazoleta del Fundador frente al Centro Municipal de Cultural viedmense donde realizaron una radio abierta, juegos y talleres para compartir con todas las familias.En dialogo con Télam uno de los organizadores de la actividad e integrante del Colectivo Desarmarnos, Juan Manuel Sosa, señaló que, “queremos más días para cuidar, queremos que se apruebe el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para ampliar las licencias parentales”.“Es un beneficio para ambos, es quitar un poco de la carga mental que ya viene acumulada de generación en generación para las mujeres”, aseguró.El integrante del espacio de masculinidades viedmense remarcó que el proyecto, “no habla de paternidad ni de maternidad, sino que habla de personas gestantes y no gestantes incluyendo a las disidencias distintos tipos de pareja”.“Necesitamos como varones tener el tiempo para vincularnos con el cuidado de nuestros hijos, y este proyecto de ley viene a construir una igualdad con nuestras parejas en ese cuidado”, completó.En Rosario la campaña se desarrolló junto a la tradicional Feria de Artesanos del Bulevar, ubicada en Oroño y Rivadavia, a orillas del río Paraná.La jornada comenzó a las 15 con una intervención pública en la que los representantes del programa Paternar recorrieron el parque con carteles con consignas como "Paternar es cuidar", "Queremos más días para cuidar", "Postpaternidades responsables"; con el objetivo de dialogar con los visitantes que fueron muy receptivos y se acercaron a plantear sus problemáticas y sus experiencias en torno a la paternidad.Más tarde, entre los puestos de artesanos se montó una Radio Abierta en la que un panel integrado por coordinadora del programa en Santa Fe, Majo Gerez, Integrante de la organización Desarmarnos de Rosario Diego Rivera y el psicólogo Federico Sartori, abordaron la corresponsabilidad parental en las tareas de cuidados.Además, se realizó una instalación artística generada con mensajes que los interesados que se acercaron para informarse, dejaron escritos en cartulinas dedicados a los padres en su día.