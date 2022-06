La Justicia ordenó revisar los riesgos para la salud del glifosato

El grupo alemán Bayer se enfrenta a numerosas demandas en EEUU por los riesgos de cáncer que conlleva el glifosato.

Un tribunal de apelaciones de la ciudad de San Francisco ordenó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que vuelva a examinar los riesgos para la salud del herbicida glifosato.El tribunal calificó el viernes (hora local) en San Francisco de dudosa la evaluación de la EPA de que el ingrediente activo del controvertido herbicida Roundup de Bayer no supone ningún riesgo especial para los seres humanos.El asunto es de gran importancia para el grupo alemán Bayer, que se enfrenta a numerosas demandas en Estados Unidos por los riesgos de cáncer que conlleva el glifosato.El viernes, sin embargo, la empresa que cotiza en el selectivo bursátil DAX se anotó otro éxito en los tribunales.La EPA revisó por última vez el herbicida en 2020 y se mantuvo en su línea de que no suponía ningún riesgo para la salud si se utilizaba correctamente.La, entre otras, presentó una demanda contra esta decisión. "Durante años, la EPA se ha negado a actuar respecto a las peligrosas consecuencias de este pesticida para las personas y el medio ambiente", dijo la organización, según indicó un despacho de la agencia DPA.El tribunal dejó claro que la situación no podía continuar así. En su sentencia, el tribunal de apelación se mostró especialmente molesto por el argumento de la EPA de que el glifosato no era cancerígeno.El análisis subyacente es "defectuoso" y en parte incoherente con las directrices de la agencia, sostuvieron los magistrados.La EPA no quiso comentar las críticas. Sin embargo, una portavoz dijo que la decisión sobre el glifosato sería revisada. En un comunicado, Bayer expresó confianza en que la EPA no encuentre ningún riesgo de cáncer con el glifosato en una nueva revisión.Argumentó que la agencia medioambiental del gobierno estadounidense ya había procedido a conciencia la última vez y había realizado una evaluación "rigurosa" de los estudios científicos de los últimos 40 años.Bayer asumió las demandas por glifosato al adquirir al gigantepor más de 60.000 millones de dólares en 2018.Lasen Estados Unidos se basan, en particular, en una evaluación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta entidad clasificó el herbicida de Monsanto como "probablemente cancerígeno" para los humanos en 2015.