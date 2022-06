Presentan un proyecto para declarar de interés legislativo a la Red de Editoras de Género

Silvina Molina. // Foto: Eva Cabrera

El periodismo y la perspectiva de género

Un proyecto para declarar de interés legislativo a la, creada el año pasado por el, fue presentado esta semana en lae, en el marco de una jornada sobre periodismo con perspectiva de género.La presidenta de la comisión de Género de la Cámara de Diputados; junto a la vicepresidenta,; y la directora de Equidad de género del cuerpo,, encabezaron la presentación de la iniciativa e inauguraron la jornada en la que se debatió sobre el periodismo con perspectiva de género.“Estamos ante una sociedad que hay que ir deconstruyendo, aunque sea un trabajo de años, porque estamos con muchas cuestiones culturales que nos han llenado de vicios”, señaló Lorden al destacar la importancia del rol de las periodistas feministas.Rasquetti indicó que ante un escenario donde, planteó que “las editoras de géneroa todo lo que hoy genera opinión en la sociedad”.Bread destacó que la jornada era una muestra de “las estrategias que elaboramos las mujeres para”. Además, señaló que el rol de las editoras de género “enaltece a nuestro país, que es vanguardia con la legislación en la materia".De la actividad participaron las periodistas y editoras de género, de Télam;, de Clarín;, de Letra P; y, jefa de la oficina argentina de UNFPA; quienes hablaron sobre su rol en los distintos medios y su función en la transformación cultural.Lafue fundada el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como iniciativa del Fondo de Población de Naciones Unidas y es única en el mundo.“Hay un valor esencial en la promoción de los derechos humanos, en la perspectiva de género que ellas juegan dentro de los medios de comunicación y hacia afuera”, señaló la jefa de la UNFPA y destacó que “si de algo ha servido esta red es para poder consolidar el rol de las editoras de género”.“Sepan que hay una mirada internacional observando qué es lo que pasa en Argentina,”, señaló.Por su parte,, resaltó la importancia de contar “con el apoyo y visibilidad institucional” otorgado por UNFPA y destacó el surgimiento de la red porque, dijo, de otra manera el trabajo “es solitario, difícil y poco comprendido”.La periodista, hizo un repaso sobre el surgimiento del rol en 2017 por iniciativa del New York Times y, tras mencionar los casos de España, Brasil y Perú, aseguró que"Esto tiene que ver con nuestra historia", dijo luego de mencionar las distintas iniciativas del movimiento feminista y agregó:"Hacemos periodismo. Venimos aportar al diálogo que tanta falta nos hace. Nosotras trabajamos en distintos medios que tienen sus propios intereses, pero", valoró Molina.La periodistasostuvo que “”, sino que se “aboga por un periodismo con perspectiva de género que es un periodismo cony tiene que ver con mejorar la calidad del periodismo y finalmente mejorar la calidad de la democracia, elevar los estándares de la libertad de expresión”.Beck indicó que en la actualidad sólo “” y planteó que el trabajo de las editoras de género “es más arduo porque no hay grandes alianzas en los espacios de decisión para distribuir la idea de perspectiva de género y derramar el periodismo de calidad que queremos hacer”.En tanto,, consideró que “a pesar de los avances seguimos con todo tipo de desigualdades que afectan toda nuestra vida” y en esa línea preguntó:Iglesias, además, si bien destacó la necesidad de seguir refiriéndose a la forma en que los medios deben tratar los femicidios, consideró que no hay que dejar de visibilizar que es “la ultima consecuencia de la desigualdad, la base absoluta de la violencia y que empieza en cada una de nuestras casas”.Además de las periodistas que participaron del panel, la Red de Editoras de Género (REG) está integrada por Marina Abiuso (TN/ Artear), Carmen Amador (El Tribuno de Jujuy), Lorena Leeming (Diario Jornada y Cadena Tiempo de Chubut); Laura Loncopán Berti (Diario Río Negro), Julia López (Sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo),Gabriela Pellegrini (Chaco TV, Radio Provincia y Agencia FOCO), Clarise Sánchez Soloaga (República de Corrientes) y Gabriela Weller (Multimedios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba).