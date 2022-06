Buscan a una joven desaparecida hace 48 horas en Lomas de Zamora

Agostina Bellissimo mide 1.70, pesa 60 kilos, es de tez blanca y pelo castaño.

Una, luego de que su amiga testificará que la vio por última vez cuando se fue con dos personas en un automóvil, informaron los familiares.Se trata de, quien bajó de un vehículo en el que se encontraban dos masculinos en la localidad de Villa Centenario, de Lomas de Zamora.“Le dijo el martes a la noche que se quedaba a dormir en lo de una amiga y vecina. No es la primera vez que se queda. Mi marido la fue a buscar el miércoles temprano. Llamó a la puerta de la casa y nadie la atendió, pensó que dormían y volvió a la tarde, pero Agostina no estaba”, contó a C5N Erika, mamá de la joven.Según testificó Candela, “estuvieron tomando algo en la plaza en la noche del martes, con dos chicos de entre 24 y 26 años, luego subieron a un auto Renault 19 color gris, y uno de ellos le dijo de irse a dormir con él y Agostina accedió”, señaló Erika.Alrededor de las 11 de la noche del martes, los jóvenes dejaron a Candela en su casa y“Ella no tiene celular pero quizás lo conoció en las redes sociales”, detalló Erika.La joven desaparecidaLa familia realizó la denuncia en lay pidieron ver las cámaras de la zona para poder identificar la patente.En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.