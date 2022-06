Murió la primera persona en conseguir el suicidio médicamente asistido en Italia

Actualmente, la ley italiana castiga la ayuda al suicidio con una pena de entre 5 a 12 años de cárcel.

El primer paciente que tuvo acceso al suicidio médicamente asistido en Italia, legalizado por una sentencia del Tribunal Constitucional, falleció este jueves, según anunció la asociación Luca Coscioni que milita por la legalización de la práctica.Federico Carboni, conocido hasta ahora con el seudónimo de "Mario" para preservar su intimidad, murió este jueves a las 11.05 (6.05 hora argentina), después de haberse inyectado en su domicilio una droga letal a través de a un aparato especial, que tiene un costo de aproximadamentey para el cual lahabía recaudado fondos, informó la organización a través de un comunicado de prensa.En ausencia de una ley, el Estado italiano no se hizo cargo de los costos de asistencia al suicidio asistido y dispensación de la droga, a pesar de que la técnica está permitida por el Tribunal Constitucional.El procedimiento de suicidio asistido se realizó bajoy el acompañamiento de su familia, amigos, y abogados de la asociación, según se informó.La aprobación de la práctica había llegado el 9 de febrero, con el dictamen sobre la droga y sobre los métodos de "ejecución", luego de casi dos años desde la primera solicitud y luego de una larga batalla legal, en la que contó con la asistencia de la asociación Luca Coscioni.Carboni, de 44 años, trabajaba como camionero hasta que en 2010y lo llevó a pedir a las autoridades sanitarias de su región, las Marcas, en el centro del país, la autorización de recurrir al suicidio asistido.Actualmente,con una pena de entre 5 a 12 años de cárcel.Sin embargo, en 2019, el Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica en Italia, introdujo una excepción para "los pacientes mantenidos en vida con tratamientos [...] y con una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que consideran intolerable, aunque son plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes", según consignó la agencia de noticias AFP.Federico Carboni cumplía todos estos criterios y en sus últimas palabras aseguró:"He hecho todo lo posible para poder vivir lo mejor posible y tratar de recuperarme al máximo de mi discapacidad, pero ahora estoy agotado mental y físicamente. No tengo un mínimo de autonomía en la vida diaria, estoy a merced de los acontecimientos, dependo de los demás para todo, soy como un barco a la deriva en el océano", expresó el hombre citado en un comunicado de la asociación."Soy consciente de mis condiciones físicas y de mis perspectivas, así que estoy totalmente tranquilo y sereno respecto a lo que voy a hacer", agregó y concluyó:En tanto, desde la asociación difundieron un mensaje de agradecimiento a Federico "por la confianza que nos ha brindado en estos dos años, ya que prefirió renunciar a la posibilidad de ir a morir a Suiza y optó por hacer valer sus derechos en Italia"."Su terquedad no sólo le permitió conseguir lo que deseaba, sino que allanó el camino para quienes de ahora en adelante se encontrarán en las mismas condiciones", sostuvieron., finalizaron.