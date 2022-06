Se diagnostican 5.000 casos de cáncer renal por año en Argentina

La primera indicación es la cirugía, seguida de terapias dirigidas, la inmunoterapia moderna y su combinación

La), en vísperas de conmemorarse el, informó este miércoles que en nuestro país se realizan casi, 13 casos por día, lo que lo ubica en el quinto tumor más frecuente, detrás del de mama, colon, próstata y pulmón.La información se basa en las estadísticas de la, que en 2018 estimó, de los cuales el 90% corresponde al denominado "carcinomas de células renales" (CCR).Según detalló Vicare, la detección de esta enfermedad se realiza en formaal realizar estudios por otros motivos, ya que "es una enfermedad que generalmente",“El cáncer de riñón es un tumor que no presenta síntomas en estadios tempranos, es por eso que entre un 20% y un 30% de los casos,", advirtiót, médico especialista en oncología, director del área de Investigación del Instituto Oncológico de Córdoba (IONC) y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).El cáncer de riñón se origina a partir de las que forman ese órgano, y, aunque por lo general no presenta síntomas en sus etapas iniciales, sí pueden presentarse en etapas más avanzadas, como sangre en la orina, dolor de un lado de la espalda, cansancio, pérdida de apetito, fiebre o anemia.Es por esto que especialistas destacaron la importancia de prevenir esta enfermedad combatiendo aquellos, y otros que no pueden ser modificables, como pertenecer al sexo masculino, ser mayor de 60 años, tener antecedentes familiares de cáncer renal, ser afrodescendiente y estar en tratamiento con diálisis."El cáncer renal suele no presentar síntomas en sus estadios iniciales, y la detección se realiza por hallazgos casuales en estudios de rutina o motivados por otras sintomatologías, como puede ser análisis de sangre o ecografías abdominales", explicó, médico oncólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y presidente honorario de Vicare."También ameritan la consulta cualquier tipo de dolor persistente en la zona del riñón, fiebre sin causa aparente, pérdida de peso, anemia o la auto-palpación de algún bulto; otro síntoma posible es la aparición de cuadros de hipertensión arterial sostenida en personas que no eran hipertensas”, agregó.El tratamiento del cáncer renal, el estadio al momento del diagnóstico y la salud general del paciente."Generalmente la primera indicación es la, que representa el tratamiento curativo más importante en el abordaje de la enfermedad", completó Chacón.A su vez, aseguró que para otros estadios "contamos con terapias dirigidas -mayoritariamente de administración oral-, la inmunoterapia moderna -por vía intravenosa-, y la combinación de ambas".“Lo importante es que disponemos de efectivas herramientas aún para las etapas más avanzadas, que n