Organizaciones pidieron derogar la medida del Gobierno porteño: "Es un acto de censura"

Las organizaciones firmantes destacaron que "los límites del lenguaje son los límites del mundo".

"La presente medida vulnera el derecho de las personas que no se sienten representadas y/o interpeladas por el binarismo de género en un acto de censura sin precedentes a un acto político de amor, reparación y cuidado para quienes han padecido décadas de violencia y exclusión" Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la derogación de la resolución que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en una carta abierta en la que destacaron que se trata de "un acto de censura sin precedentes a un acto político de amor"."La presente medida vulnera el derecho de las personas que no se sienten representadas y/o interpeladas por el binarismo de género en un acto de censura sin precedentes a un acto político de amor, reparación y cuidado para quienes han padecido décadas de violencia y exclusión, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires", encabezaron las organizaciones en el documento que se difundió este miércoles.La Resolución 2566/2022, firmada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña , estableció que las y los docentes "deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".Sobre esta medida, las organizaciones firmantes sostuvieron que "el lenguaje inclusivo busca romper con la norma cishetero de la academia española, que no reconoce pronombres no binarios, negando la existencia de identidades históricamente invisibilizadas"., dijeron en la carta abierta y destacaron que "los límites del lenguaje son los límites del mundo".Asimismo, apoyaron su argumento endel país como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral y el Decreto N°476/21.La"en su artículo 13 menciona que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo", destacaron.En tanto, el decreto presidencial N°476/21, a la vez que "el cuadernillo del Programa Educación Sexual Integral sobre la Ley 26.150 menciona en uno de sus ejes el respeto a la diversidad".El colectivo asumió, así, que la nueva resolución porteña "vulnera el derecho de las personas que no se sienten representadas y/o interpeladas por el binarismo de género" y solicitó su derogación.Lafue firmada por la Asociación Civil Grow-Género y Trabajo, Contratá Trans, Nodos Consultora, Asociación Civil Chicos.net, Asociación Civil Unico, Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Trabajo en Red y Asesoramiento para Mejorar la Accesibilidad.También por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), BUPPA Comunicación, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mujeres en Igualdad (MEI), Red Nacional De Mujeres y Mujeres en Publicidad.