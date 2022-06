Dos argentinos en situación de calle viajan a un encuentro regional de personas sin techo

Hace 11 años que Proyecto 7 gestiona el Centro Monteagudo con una lógica distinta a la del Gobierno porteño. Foto / Victoria Gesualdi.

Horacio Ávila está al frente de tres centros y está tratando de que una persona por cada uno viaje al encuentro. Foto / Victoria Gesualdi.

Peso sobre peso

Para colaborar Los que quieran colaborar para que una tercera persona en situación de calle viaje al encuentro regional de Chile pueden hacerlo ingresando a la página de la organización, www.proyecto7.org o transferir la suma que deseen desde sus cuentas a la que tiene en el Banco Ciudad Proyecto 7, cuyo alias es PROYECTO7.

El propio Ávila vivió en la calle y cuando puso salir de esa situación decidió jacer algo por los que aún no lo habían logrado. Foto / Victoria Gesualdi.

El apoyo de un grande

Fito apoya el encuentro VER VIDEO

La ciudad liberada VER VIDEO

Relacionadas El centro para personas en situación de calle manejado por personas en situación de calle

A veces, la condición humana expone por un rato su lado luminoso.Va a seren Chile, entre el 19 y el 22 de junio,con la presencia de entre 10 y 12 países de Latinoamérica y el Caribe que enviarán como representantes a las personas que sufren esa situación:Argentina va a estar presente gracias al aporte que mucha gente que hizo un aporte económico a, la organización que asiste a personas en situación de calle que coordina Horacio Ávila.Ya está confirmado que-un varón trans que hizo su proceso de conversión y revinculación familiar asistido por la organización- y-quien llegó a Proyecto 7 con consumo problemático de drogas, se desintoxicó y hoy en día tiene un trabajo-.Si las colaboraciones continúan en estos días,, según dijo Ávila a agencia. Probablemente una mujer.El encuentro es el segundo en su tipo. El primero se hizo también en Chile en 2019.Primero, desde la organización hicieron un locro solidario el 25 de mayo, pero como la plata no alcanzó, se pusieron en campaña para recaudar fondos porque la organización es chica y recursos no le sobran.El resultado fue emocionante., de que tres compañeres puedan llevar la experiencia y voz de la calle a este congreso. Parece una boludez, pero no, por que elles, pudieron hacer un esfuerzo enorme, un proceso muy complejo y lo lograron, acompañades por Proyecto 7....y estar mejor y que la manera es la organización colectiva", escribió el fin de semana Ávila.Este lunes, en diálogo con Télam, Ávila dio más detalles del encuentro. ", acá en Brasil o en Chile. Al encuentro anterior fui yo y la experiencia fue valiosa porque logramos instituir elque se conmemora el 19 de agosto, en recuerdo de la Massacre de Sé, ocurrida en 2004 en el centro de São Paulo. Aquel día 15 personas en situación de calle fueron atacadas durante la noche mientras dormían y muchas de ellas murieron".Ávila también cuenta que el próximo encuentro servirá para coordinar acciones, intercambiar experiencias y saber qué grado de organización tienen las personas en situación de calle en cada país. "En ese sentido,s", dijo.Cuando Fito Páez hizo una visita al Monteagudo, uno de los tres centros para personas en situación de calle que el Gobierno porteño le cedió a Proyecto 7, quedó impactado con el trabajo de Ávila y su gente.Y no es la primera vez que el rosarino hace algo por la organización. Siempre está dispuesto a dar una mano y después de aquella visita compuso una canción tituladaEn pocos horas se sabrá si se alcanzó el dinero suficiente para que viajen a Chile tres personas en situación de calle. Ellas saben, como muchas otras en Latinoamérica y el Caribe, que la calle no es un lugar para vivir, como reza el eslogan de Proyecto 7.