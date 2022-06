Reubicarán a los lobos marinos que ocupan cada vez más espacio en la banquina del puerto

Cerca de 300 lobos marinos suelen instalarse sobre el muelle de la banquina del puerto de Mar del Plata. //Foto Izquierdo Diego

Cerca de 900 lobos integran la colonia marplatense//.Foto Izquierdo Diego

El incremento en la cantidad de lobos que adoptaron la Banquina Chica responde al dragado del puerto y la pandemia. //Foto Izquierdo Diego

Cerca de 300 lobos marinos que desde hace añosr, serán reubicados por un grupo de especialistas para evitar que afecten las actividades en las áreas operativas de embarcaciones pesqueras y que se desplacen en las zonas más transitadas por turistas.A partir de una iniciativa del, miembros de lay de la(Unmdp) trabajarán para alejar a los ejemplares que habitualmente se ubican en esos espacios, y sostendrán guardias de 24 horas durante al menos un mes para evitar que vuelvan a ocupar el lugar.Los especialistas intervendrán, a su vez, paracon el objetivo de que la colonia de lobos se concentre en el otro extremo del puerto, sobre la escollera Sur."Lo que vamos a hacer inicialmente es arriar a los lobos hacia el muelle de la banquina, y una vez ahí hacer que vuelvan al agua. Después trataremos de de evitar que vuelvan a subirse, y creemos que si lo hacemos de manera sostenida, van a preferir instalarse en otro espacio", explicóLa intervención diagramada buscará determinar, a su vez, qué proporción de los cerca demarplatense eligen habitualmente ese espacio que se busca despejar.Según señaló Lorenzani, en diálogo con Télam, la tarea implica en algunos casos que los animales, que pueden pesar mas de 300 kilos, se desplacen por tierra varias decenas de metros hacia el mar, ya que algunos de ellos suelen ocupar un estacionamiento público cercano o instalarse frente a una dependencia del Senasa o ante la sede de una cooperativa pesquera., porque tenemos que evitar estampidas o reacciones bruscas de los lobos marinos. Además, como nosotros trabajamos entre ellos constantemente desde hace muchos años, no podemos actuar de una manera que después nos impidan acercarnos", precisó.De acuerdo al, el objetivo es que no haya animales en las inmediaciones de la Banquina Chica para no afectar operativamente el trabajo de las embarcaciones pesqueras.explicó en ese sentido que se colocarán barreras plásticas tipo "New Jersey", para impedir que los lobos trepen nuevamente a los muelles de la Dársena A, especialmente en las áreas de desembarco de pescado."Vamos a ir observando el comportamiento, porque quizás eligen subir por otro lado, quizás prefieren descansar en algún muelle cercano, como hemos visto en estos días a partir de algunas pruebas que hemos hecho, o eligen mudarse a la escollera Sur. El conflicto principal que hoy traen es que ocupan la zona en la que se desembarca el pescado, y se acumula excremento y orina".", aseguró a Télam.Según explicó,quecomo lugar de descanso en los últimos tres años"El dragado del espacio interior del puerto hizo que desapareciera la playita formada sobre la escollera Sur, donde se concentraba la mayoría de los animales. Ahora solo queda una zona más pequeña de rocas, pero no les resulta tan cómoda. Y a su vez, por la baja de actividad y circulación durante la pandemia, los lobos pudieron moverse con mucha más facilidad", indicó.Señaló, además, quediagramado será"Hemos convocado a las dos instituciones que más conocen y con mayor experiencia en manejo de esta especie animal para trabajar en conjunto y lograr que los lobos marinos, que son parte de la postal tradicional de nuestro puerto, puedan tener su lugar sin interferir con las actividades productivas ni representar un riesgo para quienes recorren el circuito turístico de la Banquina Chica", explicó por su parte Gabriel Felizia, presidente del Consorcio Portuario.