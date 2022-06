Un alumno fue golpeado por compañeros en una escuela de La Plata y terminó internado

La escuela técnica Albert Thomas. En el país se estima que el 70% de los niños y niñas sufren a diario algún de tipo de acoso y ciberacoso. (Foto Eva Cabrera)

"Ayer Emanuel se fue en ambulancia de la escuela. No puede volver a ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si en vez de un golpe lo hubieran matado?", señaló el padre.

En Argentina, la ley 26892, sancionada en septiembre de 2013, regula la convivencia en las escuelas y busca reducir los conflictos en la comunidad educativa.

Números que preocupan

La Argentina se encuentra entre uno de los países con más casos de bullying y ciberbullying en el mundo, con unos 14.800 casos.

Un alumno de tercer año de la escuela técnica Albert Thomas, en la ciudad de La Plata, debió ser internado en el hospital San Martín por haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de sus compañeros dentro de un baño de esa institución y su padre denunció queEl hecho se registró el lunesde la capital bonaerense, cuando Emanuel, un joven de 15 años, fue atacado a golpes por algunos de sus compañeros, por lo que debió ser trasladado en una ambulancia del SAME al Policlínico San Martín, donde permanece internado.En declaraciones periodísticas, Gonzalo Pocino, el padre del adolescente, contó que esta mañana se reunió con las autoridades educativas para abordar la problemática de acoso que padece su hijo ya que. Está bien, pero quedó en observación. Estamos esperando los resultados de los análisis clínicos para que le den el alta y así mañana puede volver a clase", dijo el hombre y precisó queSostuvo que Emanuel "ya no quiere venir al colegio porque recibe maltrato", aclaró que "él no tiene problemas pedagógicos y es maestro mayor de obra porque quiere ser arquitecto" y consideró que "la inclusión debe ser para todos, no puede haber violencia".para frenar esto. Queremos que los chicos vengan en armonía y en paz", continuó Pocino y analizó que "los jóvenes tienen que venir a estudiar".Luego, indicó que su hijo este martes debía haber participado "de una jornada de Naciones Unidas organizada por los profesores de Geografía y no puede venir por esto que pasó" y detalló que acordó con los directivos que mañana su hijo "volverá a la escuela". El hombre contó que,Ante la consulta de Télam, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se explicó que el área "aborda esta problemática con intervención de los supervisores regionales y distritales y de la Dirección de Psicología Comunitaria"."En el día de hoy se desarrollarán reuniones con padres para abordar las problemáticas en la misma institución educativa (en este caso Albert Thomas) y establecer un trabajo articulado entre las áreas para reflexionar y resolver los problemas de convivencia, vinculares y de violencia", se indicó desde Educación.Entre otros objetivos, busca garantizar el derecho a una convivencia pacífica, libre de violencia física y psicológica, evitar la discriminación,En este contexto, mediante el artículo 5to. de la ley "queda expresamente prohibida cualquier norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, estudiantes o sus familias en la vida educativa institucional".Y en el 7to "quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema educativo"., la organización Bullying sin Fronteras presentó un informe que da cuenta que siete de cada diez niños, niñas y adolescentes sufren bullying y otro tipo de maltratos en entornos escolares argentinos.Según el estudio -que abarcó diversos países y se realizó entre enero 2021 y marzo de 2022- los casos de maltrato escolar en la Argentina continúan en aumento, dondeFrente a este escenario, la organización no gubernamental remarcó queEsto implica un incremento del 20 por ciento con respecto al último informe, realizado en 2019, donde se habían totalizado 12.300 casos, se indicó oficialmente.En este marco, el Observatorio de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una guía con el objetivo de brindar herramientas básicas que sirvan a madres, padres e integrantes de comunidades educativas para la prevención y el abordaje del bullying.