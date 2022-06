Sociedad

14-06-2022 08:42 - 10% menos de donantes de sangre que en 2019

¿Quiénes pueden donar sangre y cuáles son los requisitos?

Puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años, pese más de 50 kilos, se sienta bien de salud, no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año y no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.