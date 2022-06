Convocaron a una marcha a un año de la desaparición de la niña Guadalupe Lucero

Guadalupe Lucero (5) fue vista por última vez en la puerta de su casa, en la ciudad de San Luis.

Un año de búsqueda

A un año de la desaparición en San Luis de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña que tenía 5 años cuando fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas de la capital provincial, su familia convocó junto a organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas a una marcha que se iniciará mañana a las 17 en Colón y Bolívar con el descubrimiento de un mural.La convocatoria incluye una marcha posterior hasta el Poder Judicial de la provincia donde se planifica la exhibición de un video que recopila la familia e intervenciones artísticasPor pedido expreso de la familia la marcha ha sido convocada "sin violencias de ningún tipo", y se ha abierto a toda la comunidad para que participen y acompañen el reclamo que incluye el pedido de renuncia al ministro de Seguridad de la Provincia, Luciano Anastasi, por considerar que "el Estado es responsable" por la desaparición de la niña sobre cuyo destino no se sabe nada aún.El caso pasó a ser investigado por la Policía Federal,; sin embargo hasta la fecha no existen pistas firmes sobre lo que le podría haber ocurrido a la niña.En un año de reclamos, rastrillajes e intervenciones de la justicia provincial y federal, su familia vuelve a llamar a una movilización masiva por su "aparición con vida".Este domingo, jugadores del Club Sportivo Estudiantes salieron a la cancha llevando una pancarta con la cara de la niña y el logo de Missing Children.agradeció el gesto e invitó a la sociedad a sumarse en las actividades de este martes.Guadalupecuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.La niña es de tez trigueña y al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros yA fines de abril, cerca de 100 gendarmes hicieron nuevos rastrillajes en la provincia, en un predio de 60 hectáreas por pedido del fiscal de la causa, Cristian Rachid, pero no surgieron de esas intervenciones elementos que puedan dar con el paradero de Guadalupe.En los últimos mesesen varias partes del país, se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron más de 100 celulares, pero aún no se logró dar con el paradero de la menor.