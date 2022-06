El Planetario porteño cumple 55 años: historias desde la ovación inaugural a la renovación técnica

Foto: Pepe Mateos.

El planetario es un aparato que está en el centro de la sala y proyecta puntos de luz que son réplicas de todas las estrellas.

El recuerdo de los primeros visitantes

Las primeras funciones experimentales del Planetario Galileo Galilei estuvieron marcadas por la fascinación y el asombro, recordó un grupo de egresados de la Escuela Comercial Nº1 de la localidad bonaerense de Banfield, quien presenció el espectáculo entre 1967 y 1968, y todavía guarda en su memoria la alegría que sintió al ver sobre sus cabezas una inmensidad de estrellas y planetas que hasta ese día habían visto solo en libros.



"No podíamos creer ver todas las estrellas y todo lo que nos mostraban", aseguró a Télam Graciela Esponda, que tenía 16 años cuando visitó por primera vez el Planetario junto a sus compañeros de la Escuela Comercial Nº1 de Banfield, que en esa época se llamaba Escuela de Enseñanza Media N°1 Abraham Lincoln.



"Todo fue un gran impacto, desde llegar y ver tremenda construcción, hasta los espectáculos en su interior y descubrir el mundo de los planetas, las estrellas y galaxias que hasta ese día solo lo habíamos visto en teoría con libros en el colegio", agregó Graciela.



La primera función con carácter experimental se realizó el 13 de junio de 1967 y hasta la inauguración oficial para el público general el 5 de abril de 1968 se trabajó solo con estudiantes.



Los alumnos de Banfield fueron invitados a estas funciones de práctica por el profesor Antonio Cornejo, quien había sido el director de la escuela hasta que fue nombrado al frente del Planetario, institución que dirigiría por más de 33 años.



"El profesor Cornejo tenía horas cátedra de Geografía y era una persona cálida, amable y respetuosa. Cuando se fue de su cargo de director se sintió mucho su ausencia", expresó Elena Schvartz, otra egresada de la Escuela Abraham Lincoln.



Cuando tenía 14 años, Elena conoció el Planetario y lo recuerda así: "Quedé fascinada para siempre y volví varias veces. No podía creer que eso que veía no fuera el cielo verdadero".



Luis, compañero de la misma división de tercer año, contó a Télam que todavía tiene grabado del espectáculo el momento en que se proyectaba el poniente y aparecían todas las estrellas y planetas.



"Fuimos con Cornejo y el programa me pareció fascinante", señaló y aseguró que desde entonces desarrolló una pasión por contemplar el cielo.



"Tengo en mi cuarto un ventanal que mira al Este y si me despierto a las 4 es un espectáculo ver la alineación de Júpiter, Saturno, Marte y Venus antes del amanecer. ¡Es como mi Planetario propio!", concluyó.

"El Planetario es un teatro de la astronomía y un centro de educación y divulgación basado en democratizar el acceso al conocimiento científico" Mariano Ribas, coordinador del área de Divulgación Científica del Planetario de Buenos Aires

Los festejos: una semana de funciones y visitas guiadas gratuitas

El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires realizará la semana próxima funciones gratuitas con animaciones y visualizaciones de gran calidad cinematográfica para festejar su aniversario número 55, al tiempo que también se podrán hacer visitas guiadas por el edificio y participar de clases online.



El espectáculo titulado "El Nacimiento de la Tierra: Origen y evolución de nuestro planeta" es una propuesta inmersiva para el público general con animaciones y visualizaciones de gran calidad cinematográfica, basadas en datos de alto rigor científico.



Las funciones que plantean conocer la historia y la evolución de nuestro planeta, y qué posibilidades existen de encontrar otros mundos similares al nuestro se realizarán el 14, 15 y 16 de junio a las 17.



Las entradas serán gratuitas y para reservar los lugares se deberá acceder al sitio del Planetario, donde los tickets estarán disponibles a partir del lunes 13 de junio a las 12.



También se podrán hacer visitas guiadas gratuitas por el edificio, la Plaza Astronómica y el Museo los días 17, 18 y 19 de junio a las 10.30 y 11.30.



Otras actividades serán el lanzamiento de la nueva edición de la revista de divulgación científica Si Muove y el dictado de diversas clases magistrales que se podrán seguir en vivo a través del canal de YouTube y Facebook Planetario BA.

