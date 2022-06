Prisión preventiva para los dos acusados de golpear al hijo de Valeria Mazza en Rosario

Los dos acusados de agredir a Tiziano Gravier deberán cumplir prisión preventiva efectiva por 90 días.

El juez sostuvo que "el ataque Tiziano Gravier se produjo en forma dolosa y no hay causal de justificación".

Los dos acusados deel hijo de la modelo Valeria Mazza,deberán cumplir prisión preventiva efectiva por 90 días, informaron fuentes judiciales.La medida fue dispuesta por el juez Hernán Postma, que aceptó el pedido del fiscal de la causa, Rodrigo Santana, quien acusó a Jesuán Ezequiel M. (26) y Franco Ezequiel Z. (27),Además, consideró que la agresión fue "un acto discriminatorio por la condición social de la víctima" a la que llamaron "tincho" antes de golpearlo."El término 'tincho' apela a la condición social, económica, caracteres físicos de una persona y es repudiable como toda discriminación", apuntó.El juez sostuvo que "El hijo de Valeria Mazza, quey se recupera tras, siguió la audiencia a través de un circuito cerrado de streaming, junto a su familia en su casa.pero sostuvieron que antes de golpearlo hubo una "discusión"."Están haciendo ver todo como una catástrofe pero no fue así, fue una pelea después de una discusión entre mi amigo y el chico", aseguró Jesuán, quien admitió que se trató de "un acto impulsivo" del que dijo arrepentirse.Sin embargo, durante la audiencia,propiciada al joven de 20 años porque "la interacción fue de apenas segundos como se advierte en el video y en los testimonios recabados".Durante la audiencia, el fiscal reveló que los hechos ocurrieron el domingo pasado cerca de las 5 de la madrugada, en cercanías del complejo deLa investigación determinó que fueen la cara a Tiziano y luegoLa principal evidencia presentada por la fiscalía fue unen el que se ve "claramente" la mecánica del hecho y en el que se detecta la presencia de los dos acusados."Del video se desprende que hay un intento de continuar la agresión cuando luego de golpear a Tiziano, intentan ir a agredir a su hermano", señaló el fiscal, y sumó que "los dos muchachos no brindaron ningún tipo de asistencia, sino que se fueron en una camioneta".Para constatar la gravedad del daño físico de la víctima, expuso laaportada por el, donde estuvo internado en un primer momento el joven.Allí se verifica "con dificultad para la apertura bucal por dolor, desprendimiento de parte de la mucosa malar en encía inferior izquierda y parte anterior de encía derecha, fractura del maxilar inferior izquierdo".Por su parte, la querella en representación de la víctima pidió que además de las consecuencias físicas de los golpes, seEn ese sentido, destacaron queA su vez, pidieron que se corra"por tratarse de un acto discriminatorio que implica agravamientos en la pena".