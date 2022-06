"Al estar prohibido el lenguaje inclusivo es como si yo directamente no existiera"

El gobierno porteño prohíbe el uso de pronombres neutrales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Estudiante no binario de la Escuela Normal Superior (E.N.S. 2) Mariano Acosta aseguró que la decisión de prohibir el uso de pronombres neutrales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires le resultó "shockeante", ya que excluye su identidad del lenguaje utilizado, y"Cuando me enteré fue shockeante porque yo uso pronombres neutros. Entonces, al estar prohibido el lenguaje inclusivo, me pregunté cómo me iban a tratar, es como si yo directamente no existiera", expresó a Télam Em Noli (15), estudiante de tercer año de secundaria del Mariano Acosta."Con esta (resolución)y pasa por encima los logros de un montón de personas que murieron luchando por sus derechos y por existir", manifestó.Al respecto, Em señaló que, que encontróAdemás, consideró que con esta resolución el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una normativa que justamente "le dejó de dar la espalda a las personas no binarias".que si bien nos estamos haciendo ver, la verdad es que nos pasan por encima", concluyó.