Obesidad: presentarán proyecto para capacitar a agentes de salud en el trato a pacientes

Referentes transfeministas y activistas gordos y gordas participarán de la presentación del proyecto de, que será presentado por la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud integral para estas personas, tras un relevamiento que asegura que el 82 por ciento de ellas sufrió discriminación en consultas médicas.Siete de cada diez personas gordas que tuvieron que realizar una consulta médica calificaron su experiencia con "valores negativos", según un informe elaborado por la organización La Sublevada sobre el acceso a la salud en Argentina por parte de este sector de la población.El relevamiento advierte, además, que el 82 por ciento de las personas consultadas aseguró que; el 28 afirmóEstos resultados evidencian la situación que tiene que atravesar esta población que sufre una "doble violencia en los ámbitos sanitarios: por un lado, la violencia patologizante y normativa hacia las personas gordas, una violencia fundada en querer estandarizar los cuerpos, en convertir a la gordura en una enfermedad y en atacar a las personas, ante cualquier consulta, con su peso", advirtió la diputada nacional por el Frente de Todos en referencia al informe.", señaló Macha en diálogo con Télam y explicó que realizó entrevistas "para tener el testimonio de muchas personas gordas cuando intentan ir a un centro de salud, hospital o clínica".Según lo que se desprendió del sondeo, "lo que reciben es una instancia de profunda discriminación y crueldad que hace que las personas, a veces en función de evitarse ese maltrato institucional, dejen de concurrir a una consulta" o retrasen esas instancias, lo que también provoca que cuando se hace efectiva la visita "lleguen en situaciones más vulnerables", apuntó la diputada.Macha remarcó que, en la mayoría de los casos, esta dilación en las visitas médicas de personas gordas tiene como único objetivo " limitar o evitar el maltrato institucional", y defendió la importancia del proyecto de ley que se presentará este viernes a las 17 en la Sala Anexo C, de la Cámara de Diputados, ubicada en Rivadavia 1841., apuntó la diputada bonaerense.Asimismo, enfatizó que es necesario "deconstruir toda una perspectiva de la gordura como enfermedad, dejar de culpabilizar a las personas gordas, de tomarlas como personas irresponsables que no se cuidan, necesitamos deconstruir el ideal de belleza, de salud impuesto socialmente y que no tiene que ver con la realidad de los cuerpos"., afirmó la diputada y aseguró que el sistema de salud "sigue sosteniendo la idea de la delgadez como un cuerpo saludable y sabemos que no necesariamente eso tiene que ver con la salud y que en pos de sostener un ideal de cuerpo delgado se restringen y generan muchas situaciones de malestar no sólo físico sino también psíquico"."Tenemos que lograr el acceso a la salud de personas gordas y ese logro se va a basar en la deconstrucción de distintos ideales que tenemos socialmente muy arraigados", afirmó Macha y remarcó que es fundamental "que se pueda trabajar con el Ministerio de Salud para poder avanzar en su implementación y en la posibilidad de contar con programas, protocolos, capacitaciones para que este proyecto que da respuesta a las necesidades de una gran parte de la población pueda ser una realidad".