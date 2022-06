Ceriani: "Todo indicaría que estamos saliendo de la cuarta ola de coronavirus"

La funcinaria dijo que la povincia cuenta con más del 95% de su población inmunizada.

, afirmó este viernes quede acuerdo a los últimos datos que muestran una baja de casos, consideró poco probable que pueda haber un retorno al barbijo obligatorio como ocurrió en Uruguay e instó a completar los esquemas de vacunación."Los casos venían subiendo pero de manera más lenta, y la semana que cerró el domingo. Entramos en un descenso de la curva", estimó, aunque consideró que como es algo muy reciente "un pequeño descenso no quiere decir que ya salimos, pero, todo indicaría que estamos saliendo de la cuarta ola".En una entrevista con Télam, Ceriani explicó que salir de la cuarta ola no significa que no pueda llegar "una quinta o una sexta ola" más adelante."Empezó a suceder con la tercera ola y ahora en la cuarta ola aún más, que las olas parecen ser mucho más cortas y que, a pesar de haber un aumento importante de los casos, no hay un correlato en términos de ocupación de camas en terapia intensiva, de cuadros graves o de fallecimientos", precisó.En ese sentido, adelantó que con el invierno podría llegar una quinta ola "que sea casi imperceptible" con una circulación viral, y explicó que "como el centro está puesto en los casos graves e internaciones puede pasar por un caso grave gripal y la gente no se entere que es coronavirus".Al respecto, indicó que esa situación "se debe a las vacunas" y destacó "la tranquilidad de poder pasar el coronavirus como cualquier otra enfermedad respiratoria sin tener que estar pendientes de cada caso, como sucedía al comienzo de la pandemia cuando no sabíamos si un caso era una persona fallecida"."Hoy sabemos que un caso no es una persona fallecida y por eso podemos transitarlo más naturalmente y continuar con la vida cotidiana y casi imperceptiblemente", añadió.Ceriani ponderó la eficacia de la vacunación, con altas tasas de aplicación, para atravesar la cuarta ola de Covid-19, lo que permitió tener "muy poca gente aislada y no aislar a los contactos estrechos".Al ser consultada sobre si consideran posible la vuelta al uso del barbijo obligatorio en lugares cerrados en la antesala de la llegada del invierno, dijo que en la provincia de Buenos Aires está "recomendado pero es optativo" salvo en el transporte público, y expresó que no ve probable que se retome de manera general como si ocurrió en Uruguay por la suba reciente de casos."No veo posible que vaya a suceder, estamos atravesando la cuarta ola con muchos casos donde no tuvimos que volver a la obligatoriedad del barbijo y eso no implicó que el sistema de salud esté saturado, hoy como está el escenario, es difícil imaginarse un retorno al barbijo obligatorio", aseveró.Sin embargo, advirtió que en un escenario de nuevas subvariantes de la Ómicron si fuera necesario incorporar nuevamente el tapabocas obligatorio no dudarían en hacerlo.La funcionaria opinó también sobre el impacto de la ola polar que afectó a gran parte de la provincia semanas atrás, y consideró que "hay un mito en relación al frío ya que el frío no enferma, sino que hace que la gente se contagie de coronavirus o de cualquier otro virus estacional por estar en lugares cerrados"."No creo que la ola polar impacte de manera significativa en más casos de Covid pero es cierto que cuando los días son más lindos, la gente está al aire libre y abre los ambientes, eso es lo que cambia", aseveró.La subsecretaria pidió completar los esquemas de vacunación debido a que en "un mes o dos meses podemos tener otra ola y los que tiene dos dosis no van a estar protegidos como lo están ahora".Además, recordó que la povincia cuenta con más del 95% de su población inmunizada contra el coronavirus en primera dosis, pero dijo que es necesario seguir con los refuerzos para garantizar que un eventual aumento de casos no impacte en términos sanitarios.Por último, recordó que si hoy una persona tiene síntomas respiratorios compatibles con Covid, "tiene que aislarse mientras duren los síntomas, esa es la única restricción que tenemos vigente".