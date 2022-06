Valeria Mazza: “La violencia no se responde con violencia, se responde con justicia”

Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier, en declaraciones (Foto: Osvaldo Fantón).

El hijo de la modelo tiene el alta desde las 18 de este jueves.

(Foto: Osvaldo Fantón).

El momento de la agresión.

(Foto: Osvaldo Fantón).

La modeloafirmó este jueves a la noche que”, al dar una conferencia de prensa frente al hospital del partido bonaerense de Pilar en el que su hijofue operado de una lesión en su mandíbula causada por un golpe recibido a la salida de una discoteca en la ciudad santafesina de Rosario. Mazza confirmó que, anoche no la pasó muy bien y por eso este jueves le estuvieron dando calmantes con lo que fue mejorando y ahora está descansando; tiene el alta desde las 18 pero como está descansando decidimos dejarlo dormir un rato más antes de llevarlo a casa”.Según el informe médico, la operación consistió en una exploración del foco de la fractura mandibular izquierda, reducción y estabilización con osteosíntesis rígida, con mini placas de titanio y, de acuerdo a fuentes del centro de salud, durante las últimas horas avanzó positivamente en el proceso de rehabilitación.La modelo contó que Tiziano “v, por una semana más va a seguir con todos los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios y antibióticas, y además el lunes va a volver a ver al cirujano para ver el tema de los puntos y la evolución de la operación; como mamá siento más alivio ahora que pasó la operación y con cada hora que pasa y veo que parece que está mejor, me siento más aliviada y no veo la hora de estar los seis juntos en casa”.Tiziano se recuperaba de una operación a la que fue sometido este miércoles en el Hospital Universitario Austral por la fractura en la mandíbula que le ocasionaron los golpes que recibió al ser agredido el último fin de semana en la puerta de un boliche de Rosario, por parte de dos jóvenes que este miércoles se entregaron y quedaron detenidos e imputados por lesiones dolosas graves.“Hemos pasado por diferentes estadios en estos días desde el shock inicial del llamado en la madrugada que nos dio aviso y que es el fantasma que tenemos todos los padres cuando salen de noche nuestros hijos; creo que hicimos todo rápido y bien al ponernos en manos de los médicos”, consideró.“El lunes estuve muy concentrada en resolver todo lo que necesitaba mi hijo de la manera más rápida posible, llorando todo el día y pensando en lo que podría haber pasado;”, completó la modelo.En Rosario, en tanto, el abogado de los jóvenes de 26 y 27 años detenidos confirmó que evalúa el juicio abreviado y cuestionó la cobertura mediática que tuvo. el abogado defensor de los jóvenes detenidos por la agresión de Gravier, afirmó este jueves por la tarde que evalúa la posibilidad de un juicio abreviado para alcanzar un acuerdo de pena "que no debería ser privativa de la libertad" , remarcó que "" y se quejó porque el hecho "tomó una relevancia mediática impresionante" por ser hijo de dos personas reconocidas como la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier.“En una ciudad extremadamente violenta como Rosario, donde todos los días se habla de un nuevo homicidio, de narcotráfico y demás, esto es un hecho que normalmente ni investigan los fiscales. Si vos vas a hacer una denuncia porque te pegaron una piña y te quebraron nadie te va a prestar atención, lamentablemente”, dijo Bedouret, en declaraciones a Télam.