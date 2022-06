Amnistía Internacional exige el fin de la criminalización a una médica por garantizar una ILE

Hospital Perón de Tartagal donde se practicó la interrupción legal del embarazo.

con el fin de exigir el fin de la criminalización a la médica, en el norte salteño, y pedir la eliminación de las barreras que persisten en el acceso a la práctica en toda la provincia.“El aborto es ley en Argentina, sin embargo, los obstáculos en su acceso persisten. Muestra de ello es la”, expresó laLa directiva de este movimiento consideró que “profesionales que día a día ponen su experiencia y saber para cumplir con su deber y garantizar un derecho que tanto le costó al movimiento de mujeres merecen el respaldo incondicional del Estado”.En este sentido, entendió que “no hacerlo compromete el ejercicio de los derechos humanos y la responsabilidad de la Argentina frente a la comunidad internacional”, tras lo que sostuvo que la causa en contra de la médica “traiciona el compromiso de la justicia con los derechos de las mujeres y emite además un peligroso mensaje para el personal de salud en particular y para la sociedad en general”.Las afirmaciones de la directiva fueron plasmadas en un comunicado que la organización emitió hoy, tras la visita de una misión a Salta, en el marco de una estrategia internacional de solidaridad y apoyo aLa misión se reunió con los investigadores a cargo de la causa y con autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia, con el propósito de exigir el cese de la investigación en contra de la médica.Además, aprovechó para documentarasí como e, por lo queSegún el comunicado,, y visitó y entrevistó a Ruiz, sus colegas y autoridades del hospital tartagalense Juan Domingo Perón, quienes “dieron cuenta de su excelencia y compromiso como profesional”.Asimismo, se, así como de referentes locales del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de la organización “Socorro Rosa Salta”, quienes identificaron las barreras que persisten en la efectiva implementación de la Ley 27610 de interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo, en Salta.que, desde agosto de 2021, la profesional enfrenta un proceso penal pese a haber garantizado un aborto amparado por la ley, y en el marco de ese proceso, fue detenida por disposición judicial mientras se encontraba trabajando en el hospital, por lo que permaneció privada de la libertad e incomunicada varias horas, en un calabozo de la cárcel de mujeres.Actualmente,Gonzalo Vega, que entiende en la causa,Para Amnistía,que fueron denunciadas por la defensa de Ruiz y por organizaciones de la sociedad civil, y que motivaron una nueva comunicación al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, por parte de la organización internacional., ante quienes se reiteró la importancia de impedir la estigmatización y criminalización de profesionales que garantizan la implementación de la ley 27610, y evitar así que Argentina incurra en responsabilidad internacional., Juan José Esteban, y su equipo, quienes destacaron la calidad profesional de Miranda Ruiz, y manifestaron su preocupación por la investigación en su contra.A la vez, expresaron queporque generan temor y resistencias en los profesionales de la salud para cumplir con sus obligaciones legales.Desde el Ministerio, reconocieron también los desafíos existentes para el acceso a la IVE e ILE, complementando así el diagnóstico de, y que será remitido al Ministerio de Salud.Entre lasse destacan quede la capital salteña, es el centro que absorbe la mayoría de intervenciones, por lo que su atención colapsa.Finalmente, desde Amnistía indicaron que, y que se han registrado situaciones de violencia y maltrato; al tiempo que no existen campañas públicas de información ni cartelería sobre el derecho al aborto, ni los lugares, días y horarios en donde se puede acceder a una consulta, entre otras barreras.en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su defensa.