La Municipalidad local había ordenado paralizar la obra en el hotel que sufrió el alud

La fiscalía está dando los primeros pasos para dilucidar las razones que produjeron el deslave de cientos de toneladas de barro. Foto: Alejandra Bertoliche.

en el lugar fue implantada una terraza artificial, ganada a la pendiente natural del terreno y sostenida con gaviones, que cedió a causa de las lluvias.Foto: Alejandra Bertoliche.

Foto: Alejandra Bertoliche.

Foto: Alejandra Bertoliche.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Marcos Barberis, confirmó hoy que el 25 de octubre de 2021 el área de Obras Particulares había ordenado a la empresa All Flag, propietaria del complejo donde el lunes sucedió un derrumbe en el que murieron tres turistas uruguayos, "paralizar la obra".La medida se encontraba vigente al momento de producirse el siniestro, aseguró el funcionario, quien desde enero se encuentra a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano.La fiscalía está dando los primeros pasos para dilucidar las razones que produjeron el deslave de cientos de toneladas de barro, piedras y residuos forestales, y las primeras informaciones llaman la atención de la pesquisa sobre esta obra en construcción, de grandes dimensiones.La construcción se ubica entre los dos hoteles que conforman el complejo, uno ubicado en la parte superior del predio identificado como "Huinid Pioneros" y el otro, que sufrió la avalancha y donde fallecieron las tres victimas de la tragedia, en la parte inferior, denominado "Huinid Bustillo".Por el momento, no está claro si con la obra se intentaban construir más departamentos para alquiler o un centro de congresos y convenciones.Más allá del objetivo, en el lugar fue implantada una terraza artificial, ganada a la pendiente natural del terreno y sostenida con gaviones, que cedió a causa de las lluvias.Barberis, mano derecha de intendente Gustavo Gennuso, informó que la orden de paralizar la obra se fundamentó en una alteración en la cantidad de metros construidos con respecto a los proyectados y autorizados, que en 2013 eran un total de 950 metros cuadrados con la finalidad de instalar un salón de usos múltiples.Barberis manifestó que en la inspección llevada adelante por la autoridad municipal en octubre pasado quedó en evidencia una ampliación de los metros cuadrados construidos que no estaba informada ni autorizada.El jefe de Gabinete también manifestó que los gaviones, que cedieron en el momento del hecho, "no estaban incluidos ni declarados en el proyecto original".Con posterioridad a ello, se registraron nuevas inspecciones en enero y febrero sin que se constatara la realización de nuevos trabajos, y a partir de allí no hay constancia de otros controles.El lunes 6 de junio el alud ingresó a parte de las instalaciones del hotel Villa Huinid, y tres turistas uruguayos murieron en el hecho.Los fallecidos fueron identificados como Víctor González Giovanelli, su hermana Alba González Giovanelli y el esposo de la mujer, Orlando Casella, quienes se encontraban en habitaciones contiguas.Dos de los cuerpos fueron hallados ayer a las 3 de la mañana, informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.