Nuevas líneas crediticias para miembros de las fuerzas armadas

Desde 2020, el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, lleva adelante una política de otorgamiento de créditos para que los y las militares de nuestro país puedan acceder tempranamente a un terreno y construir en él su vivienda, con condiciones muy ventajosas.Se trata de un programa crediticio diseñado especialmente para acompañar al personal militar en el desarrollo de su crecimiento personal y profesional. Está integrado por dos planes diferentes: por un lado, los Créditos Personales con Garantía Real (CAL-VU) para compra de lote; y, por otro, los Créditos Hipotecarios para la Vivienda Combinados (CVC), destinados a la construcción, compra, refacción y ampliación del hogar.El primer miembro de las Fuerzas Armadas que accederá a la vivienda propia utilizando la combinación de esos dos planes es el Capitán de Fragata Oscar Retamoso, de 50 años y perteneciente a la Armada Argentina. Hace un año, solicitó un crédito personal para compra de un lote en Monte Hermoso, Provincia de Buenos Aires, y este martes 7 de junio firmó la escritura de un crédito hipotecario para cancelar el préstamo anterior e iniciar la construcción de su casa en ese mismo lugar.Retamoso, casado y padre de dos hijos, celebró la rapidez con la que se resolvió el trámite y contó que acudió al IAF "por la confianza que me generan la seriedad y responsabilidad con la que trabajan. Lo más tentador del crédito fue la tasa de interés conveniente con respecto a las demás entidades.Asimismo, la sencillez de la gestión disipó mis dudas y me animé a realizarlo”.Desde Bahía Blanca, donde cumple servicios en el Arsenal Naval Puerto Belgrano como jefe del Departamento Taller de Electricidad, el militar agradeció al IAF por brindarle “la oportunidad de concretar el sueño de toda familia: la casa propia”.“Haber accedido al crédito para construir mi vivienda –dijo Retamoso- es uno de los sueños más esperados de la familia, razón por la cual fue una enorme alegría. La sensación que tengo es de inmensa esperanza también, ya que nos permite seguir soñando con nuevos desafíos”. En el mismo sentido, no descartó dar un siguiente paso adelante: acceder en el futuro a un nuevo crédito hipotecario del Instituto para ampliar la vivienda que comienza a construir.Las líneas de crédito del IAF nacieron en medio de la pandemia, en noviembre de 2020, y pueden tramitarse de forma online, en simples pasos y desde cualquier rincón del país. Ofrecen una cuota fija, acorde al haber, que sólo se actualiza en caso de que el militar ascienda de grado.En el caso del CVC (para compra, construcción, refacción o ampliación de la vivienda) el monto máximo otorgable es de $8.000.000 a pagar en hasta 20 años. El CAL-VU (para adquisición de lote) tiene un tope de $2.400.000, con un plazo de amortización de 10 años. Ambos están disponibles para militares en actividad, retirados y pensionistas. Los detalles de cada línea crediticia se pueden consultar en el siguiente link. El IAF es una institución descentralizada con individualidad financiera que nació en 1946 y funciona en la órbita del Ministerio de Defensa. Fue creado para financiar el sistema de pensiones y retiros militares. Además, entre otros servicios ofrecidos a los miembros de las Fuerzas Armadas, otorga créditos hipotecarios y préstamos personales con el doble propósito de capitalizar reservas y asumir un rol social, facilitando el acceso a la asistencia financiera y a la vivienda propia, y por ende contribuyendo al bienestar de la gran familia militar.