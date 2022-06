"Vi a mi mujer envuelta en barro con la cabeza llena de sangre", contó un sobreviviente

Blanco precisó que el alud ocurrió a las 18.20 y que en ese momento el se encontraba en la puerta del hotel junto a su hijo

Alfredo Blanco, uno de los turistas que estaba alojado en el hotel donde, y cuya esposa resultó herida y "se salvó de milagro", aseguró que espera una respuesta de las autoridades porque, consideró, "tiene que haber un responsable, esto no fue solo la naturaleza".Esto no fue solo de la naturaleza, yo no quiero culpar al hotel, pero esperamos un informe porque esto nos puso en riesgo a todos", dijo Blanco en diálogo con Radio Con Vos.El hombre, que se encontraba en Bariloche junto a su esposa, dos hijos y una sobrina, afirmó quey que la situación era como "estar en una película de cine de terror, que no sabes lo que ocurre"."Nosotros estuvimos cerca, no solo estábamos alojados en el hotel, estábamos en el primer piso.Había una escalera que nos separaba, pero en mi habitación también ingresó el barro, árboles, piedras que cubrieron prácticamente el cuarto", relató.y que minutos antes su esposa había regresado a la habitación a buscar algo que había olvidado y la estaban esperando para dar un paseo por la ciudad."Cuando salimos de la habitación, mi esposa estaba sentada tomando mate donde cayó el alud. Estaba mi hijo en el auto, yo también, y viene mi esposa Natalia y me dice que se olvidó algo. Al regresar al hotel me acuerdo que mi hija y mi sobrina no habían bajado, estaban en el habitación 111, y fui detrás para apurar a las chicas y cuando estoy por ingresar siento un ruido terrible", evocó sobre ese instante.Y continuó:Pero tenía que ser una maceta enorme por la cantidad de tierra. Entonces siento la alarma del hotel, todo era una conmoción, y me doy cuenta que mi esposa subió (a la habitación) segundos antes", contó Blanco."Empiezo a subir, me meto en el barro y cuando llego al entrepiso veo a una persona envuelta en el barro. Era mi mujer con la cabeza llena de sangre, fueron segundos desesperantes, ella estaba siendo asistida por personal de la cocina, estaba consciente, hablaba y me pedía por los chicos", señaló.Luego,"Cuando subo al primer piso me encuentro una imagen terrible, del otro lado de nuestra habitación todo desmoronado, pero entré y la habitación (de su hija y su sobrina) estaba intacta, ellas ya habían salido y bajaron por otro lado", prosiguió.Fue entonces que regresó a donde estaba su esposa.así que esperamos la ambulancia, y los médicos la llevaron al sanatorio. La verdad que la gente de Bariloche, como el personal del hotel y del hospital, fueron maravillosos", afirmó.Finalmente, Blanco dijo que una vez que los médicos confirmaron que su esposa no presentaba ninguna herida de gravedad, regresó al hotel, donde -aseguró- "me entero que había gente fallecida y desaparecida, y que nos trasladaron a otro hotel más arriba".