Roberto, Silvia y las voces de vecinos de la Villa 20 que construyen la memoria de su barrio

Reconstruir la historia del barrio a partir de las voces, por primera vez, de sus propios vecinos es el objetivo del Archivo de la Memoria Popular (AMP) de la Villa 20, en Lugano, que desde 2018 se dedica a la búsqueda, digitalización y conservación de documentos históricos de su territorio.Consultados por Télam, que se conmemora este jueves, vecinos integrantes del proyecto y quienes lo coordinan destacaron la oportunidad que supone para la construcción la historia y memoria del barrio, que estiman tiene cerca de 40 mil habitantes."El archivo es muy importante para no olvidar jamás nuestras raíces", aseguró Roberto "Ruso" Díaz (63), quien desde muy pequeño vive en Villa Lugano y fue uno de los primeros en sumarse "muy esperanzado" a este proyecto.Fue Roberto quien aportó uno de los grandes "tesoros" de este archivo popular: una foto de un partido de fútbol femenino organizado en Lugano en 1964, del que participaron su mamá y su tía, y que resultó en un momento "icónico" recordado por el barrio., recordó el vecino.Y agregó: "Era una novedad total, casi no hay antecedentes de un partido así en Capital (Federal)".Recientemente declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto del AMP surgió en 2018 en el marco de un taller de cine y memoria impulsado por Ariel Nahón, Yaela Gottlieb y Julieta Fradkin, dedicadas al campo del arte y la cultura."En general la historia de las villas está contada desde afuera, por sociólogos, antropólogos o historiadores que hacen trabajos de investigación en los barrios, pero después la escritura se produce fuera del mismo", explicó Nahón.Y siguió:Fotos: Victoria GesualdiEl creciente acervo aportado por los vecinos y digitalizado para su conservación está integrado por fotos, videos, dibujos, documentos policiales y distintos carnets y certificados.Como parte del proyecto, decidieron crear las denominadas "Mesas de anécdotas", un espacio para que "la gente se acerque y nos cuente su historia y sus recuerdos del barrio, colaborando con fotos y objetos", contó Roberto."Así, fuimos recopilando mucho material: deportivo, fiestas, cumpleaños, festivales, amistades, personas que hacen cosas por el barrio, y lo organizamos para ir cubriendo el orden cronológico", explicó.Las mesas surgieron, a su vez, retomando una práctica de familiares y amigos de Juan Carlos "Negrito" Martínez, un vecino y joven militante del barrio desaparecido en la última dictadura, en cuyo honor se reúnen cada aniversario de su desaparición a compartir una misa y una ronda de anécdotas para "mantener su recuerdo activo".Cuando se enteró de la existencia de este archivo popular, Silvia Márquez, compañera del "Negrito" y madre de su hija, Martina, no dudó en aportar todas las fotos y documentos que tenía para abonar la construcción de la memoria territorial."Me parece buenísimo que la gente sepa, más que nada la juventud, que el barrio nació hace más de 50 años y que tiene toda una historia", expresó Silvia a Télam.Como un gran capítulo de la historia del barrio, celebró que el "Negrito" sea parte de este archivo popular, para poder "reivindicar su vida, contar quién fue y por qué desapareció: por su compromiso con su gente y con su barrio, para el cual trabajó desde los 15 años y por el que dio su vida".Así, el archivo de la Villa 20 va recuperando su historia propia, que va desde las primeras casas del lugar, pasando por los momentos dictatoriales más oscuros y los planes de erradicación de los barrios populares, hasta el presente por el que sus vecinos aseguran "trabajar para que sea mejor".