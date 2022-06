Piden mantener cuidados y vacunación ante leve suba de casos de Covid

En los últimos días aumentaron los casos de coronavirus en distintas provincias.

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

San Luis

Jujuy

Tierra del Fuego

Neuquén

Río Negro

Salta

Entre Ríos

Santa Cruz

Autoridades de salud de las provincias señalaron que si bien en los últimos días aumentaron los casos de coronavirus en varios distritos la mayoría de los afectados transcurría la enfermedad "como cuadros respiratorios de leves a moderados, sin requerir internación" por lo cual recomendaron a la población completar y reforzar los esquemas de vacunación y mantener los cuidados esenciales como uso de barbijo, lavado de manos y ventilación de ambientes.En la provincia de Buenos Aires la última semana epidemiológica cerró concon "unaen el total de confirmados respecto de la semana anterior", dijeron fuentes del Ministerio de Salud y resaltaron que "debido al avance de la campaña de vacunación, el índice de ocupación de camas UTI por Covid es baja" y los internados "no están atravesando un cuadro de gravedad".Además, señalaron que la provincia cuenta "con más del 95% de su población" objetivo inmunizada contra el coronavirus por lo que se mantiene el sistema de vacuna libre y federal, sin turno previo.La asesora del Gobierno bonaerense y exjefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata,, aseguró hoy actualmenteen la provincia debido a que "la variante predominante es la Ómicron y no genera casos tan graves"."Además contamos con una población altamente vacunada", añadió la especialista en declaraciones a radio Une al señalar que hay 43 hospitales bonaerenses dedicados a atender a pacientes con Covid prolongado, al que definió como "una secuela de los casos graves que precedieron a esta ola".Estenssoro explicó que el cuadro de estos pacientes es "muy florido" debido a que el virus desencadena una serie de "manifestaciones multiorgánicas que pueden durar hasta un año" y el tratamiento que se propone "es multidisciplinar" y consiste en "rehabilitación motora, cognitiva y en la asistencia de los trastornos psicológicos".En, el director de Región Sanitaria Primera,, dijo a Télam que hubo "en las últimas tres semanas un incremento en toda la región de un 40 por ciento" pero que "no se ha visto un incremento exponencial de los casos y mucha de esa gente lo ha cursado como un estado gripal"."Todo esto es gracias al índice de vacunación", sostuvo y señaló que en el esquema completo de primera y segunda dosis en Bahía Blanca y la zona "está por encima del 94% con segunda dosis aplicada hace que la acción del virus sea bajo" ."En terapia intensiva hasta la fecha fueron pocos los atendidos, hubo dos o tres la semana pasada en toda la región", agregó y precisó que esa región está epidemiológicamente bien y lo que hay son "infecciones respiratorias con covid".En Córdoba la situación del coronavirus mantenía una curva estable en las últimas semanas, tanto en contagios nuevos como en ocupación de camas críticas dado que el reporte de la última jornada indica que se detectaron nuevos 146 casos, cifra similar a las jornadas anteriores, en tanto que no se conocieron nuevos decesos. Asimismo, se mantiene baja la ocupación de camas críticas con 46 pacientes internados, lo que significa el 1,3% del total de plazas disponibles, mientras que solo una persona de las internadas permanece con asistencia respiratoria mecánica.En el caso de Santa Fe, la ministra de Salud,, consideró que el dato positivo es que "los contagios se encuentran estables" y precisó que "las consultas se mantienen y, las internaciones no han aumentado".Si bien indicó que "los casos de COVID están transcurriendo como cuadros respiratorios de leves a moderados, sin requerir internación", pidió que se sigan respetando las medidas de cuidado porque "los próximos 60 días son los más críticos" debido a las bajas temperaturas invernales.Martorano consideró que "de sostenerse estos números que estamos evidenciando, podríamos decir que estamos en un momento bastante controlado de la pandemia".@CJS3En cuanto al uso de barbijo, si bien no es obligatorio, el secretario de Salud, Jorge Prietto, sostuvo que es "altamente recomendable, esencial" y se sugiere su utilización en lugares cerrados, en el transporte público y en todos los efectores de salud de la provincia.En Mendoza, la subsecretaria de Planificación y Cobertura Sanitaria,, sostuvo que "todos los casos son más leves y están teniendo menor impacto en el sistema de salud y estamos en distintas etapas de vigilancia para observar el comportamiento y la tendencia de la presencia del coronavirus y los virus estacionales"."Estamos atravesando la cuarta ola y tiene sus características distintivas al resto, los contagios son mucho más leves, esto se debe a que estamos mejor protegidos y llamamos a la población a completar los esquemas y refuerzos (de vacunación anticovid) para que el virus no siga mutando y recomendamos el uso de barbijos en lugares cerrados o poca ventilación", añadió.Álvarez acotó que ", la dos dosis el 95% y el 90% con los refuerzos"."La cobertura en este grupo es muy alta, en tanto, y los niños de 5 años o más comenzó hace 15 días con el primer refuerzo y una de las estrategias de vacunación es que fuimos a 1.300 escuelas para vacunar a los chicos", añadió.En San Luis, el último reporte epidemiológico hasta el 4 de junio reveló unal detectar 116 nuevos casos y, según las autoridades de Salud, había dos pacientes internados en terapia intensiva.En la provincia desde el inicio de la pandemia se han registrado 150.471 casos, con 1.606 fallecidos, mientras que respecto de la vacunación, el informe reportó que se aplicaron 1.321.596 vacunas contra el coronavirus.En Jujuy, la curva de contagios por coronavirus "viene en ascenso en las últimas semanas", indicó el ministro de Salud provincial, Antonio Buljubasich, y explicó que "hace un mes teníamos cinco casos semanales, después 12 y 13 y en la última pasamos a 90"."Es muy probable que terminemos esta semana con un poco más", sostuvo el funcionario y apuntó que "hay un aumento en los testeos y con ello también el número de positivos".Con respecto a los casos graves, refirió que "hubo uno en la semana pasada pero se estabilizó; no hay aumento en la curva de letalidad".Ante ello, recomendó mantener las medidas preventivas como el "uso de barbijo en espacio cerrado, distanciamiento, ambiente ventilado, lavado de manos, vacunación o completar los esquemas". Tierra del Fuego también reportó que duplicó los casos de coronavirus en una semana , aunque la cantidad de internados se mantiene estable y no se produjeron fallecimientos, informaron fuentes del Ministerio de Salud.Tras reportar que en la última semana se contabilizaron 54 contagios en la provincia y dos pacientes siguen internados en Río Grande, la cartera sanitaria reiteró la importancia de "mantener las medidas de higiene y cuidados para evitar contagios", lo que incluye "completar el esquema de vacunación, utilizar barbijo en lugares cerrados, lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y respetar en todo momento los protocolos sanitarios establecidos".Neuquén presentó un aumento considerable de casos de coronavirus, con, más del doble de los 90 de la anterior, según fuentes de Salud que indicaron que cuatro personas siguen internadas en unidades de terapia intensiva.A través de la resolución 12/2022, la Jefatura de Gabinete neuquina recomendó "el uso de tapabocas en lugares cerrados a toda la ciudadanía y especialmente a aquellas personas mayores de 60 años o que tengan enfermedades preexistentes o no hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus".El Ministerio de Salud de Río Negro informó este miércoles que "los casos de Covid-19 descendieron en la última semana", dado que solo reportaba 81 los casos positivos en la provincia, de los cuales 64 son de Bariloche.También reportó que en la última semana de mayo "no fueron notificados casos de gravedad" y "se registró un sólo caso fallecido".Corrientes presentaba una curva ascendente respecto de los casos de coronavirus, que quintuplica la cantidad de contagios diarios de hace un mes, según datos del Ministerio de Salud de la provincia que informó este miércoles de 64 nuevos casos.En el hospital de Campaña "Escuela Hogar", exclusivo para coronavirus, había 30 pacientes internados en sala general y cuatro en la Unidad de Terapia Intensiva.En Salta, el jefe del Programa de Vigilancia Epidemiológica, Francisco García Campos, dijo este miércoles, que "hay unde casos de circulación local de Covid-19" y resaltó que no se registran fallecidos por esta enfermedad, mientras que la cantidad de internaciones por el virus "es baja".En la última semana se reportaron 92 casos de coronavirus en Salta, con 4 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva y 5 con asistencia respiratoria mecánica.El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta decidió la semana pasada, ante el aumento de enfermedades respiratorias, recomendar a la población el uso correcto del barbijo en lugares cerrados o de concurrencia masiva.En Entre Ríos, el director de Epidemiología,, señaló que se registraba unsin cambios en la cantidad de internados aunque en la última semana comenzó a incrementarse el ingreso a terapia intensiva."De un promedio de tres pasamos a nueve" ingresos diarios, dijo y advirtió que "sigue siendo bajo pero marca un alerta y un cambio" en la curva, que en su mayoría afectó a personas mayores de 50 años, algunas vacunadas y otras no.En Entre Ríos "siempre fue una recomendación" el uso de barbijo, explicaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud, junto a otras "medidas de cuidado para la prevención no solo de Covid-19 sino también de otras enfermedades respiratorias".En ese marco, "se recomienda el uso del barbijo en espacios interiores", como así también "la ventilación de los ambientes; el lavado frecuente de manos; y evitar acudir a actividades laborales, sociales y educativas ante la presencia de síntomas", remarcaron.Santa Cruz también continúa con aumentos de casos de Covid y este miércoles se comunicó un nuevo fallecimiento (una mujer de 39 años) por lo que las autoridades recomiendan continuar con los testeos y completar el esquema de vacunación.El intendente de Río Gallegos,, dijo a Télam que "sabíamos que iba a suceder. La idea es que podamos seguir vacunando, seguir testeando y cuidando; tener un panorama distinto al primero donde no teníamos ningún tipo de defensa, con la situación mucho más complicada"."La misma sociedad se está cuidando y tenemos aumento de casos pero no así tantos en terapia intensiva" agregó Grasso y recordó que "tenemos todas las vacunas y además vamos a todas las instituciones que nos lo soliciten".En Catamarca, el Comité Operativo de Emergencia reportó un aumento de los casos "en las últimas 5 Semanas Epidemiológicas cuando se registraron 914 contagios" pero "durante este período detallado no se registraron fallecimientos a causa de Covid-19".