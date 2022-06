Viajó a Punta Cana y tuvo un parto prematuro, pero le niegan cobertura médica al bebé

Fue de vacaciones pero nació su bebé.

Una mendocina que estaba de vacaciones en Punta Cana, a donde viajó con un embarazo de 27 semanas,, donde, según denunció, le retuvieron el pasaporte debido a queMarianela Mayol, 32 años,, quien consideró que su embarazo marchaba de manera normal para encarar esas vacaciones postergadas por la pandemia de coronavirus.La mujer había comprado los pasajes con una tarjeta de crédito Visa con la que le otorgaban el seguro médico y contrató además una cobertura extra con una empresa de nombre AXA, según detalló a los medios locales., donde el martes le dieron el alta, aunque su bebé continúa internado con pronóstico reservado y se esperaba que fuera intervenido quirúrgicamente durante la jornada.De acuerdo al relato de la mujer a medios locales,"Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, como pagar el viaje con esa tarjeta y nos enviaron un certificado de cobertura, pero ayer me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital; tienen los pasaportes retenidos y, contó Mayol al diario digital MDZ.La mujer dijo que en una de las comunicaciones que mantuvo con el seguro médico le indicaron que "probablemente el bebé no tenga cobertura, porque no se contrató un seguro para él, con los datos suyos"."No se sacó el pasaje aéreo con la tarjeta, algo ridículo, porque viajó en la panza", relató